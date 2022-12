Bigg Boss 16: अंकित गुप्ता हुए एलिमिनेट! घरवालों की वोटिंग से नाराज हुए फैंस बोले- गलत बात है बिग बॉस

मुंबई. ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) के इस हफ्ते घर से एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो रहा है. मेकर्स ने इस हफ्ते ऑडियंस की वोटिंग लाइन को बंद किया हुआ है. इससे जाहिर है कि शो में एलिमिनेशन टास्क होगा और इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट 4 कंटेस्टेंट- टीना दत्ता, अंकित गुप्ता, श्रीजिता डे और विकास मानकतला में से कोई एक बाहर होगा. लेकिन बिग बॉस के फैन पेज ने रिवील कर दिया है कि इस हफ्ते कोई और नहीं बल्कि अंकित गुप्ता (Ankit Gupta Eliminate) एलिमिनेट होंगे. घरवाले अंकित को सबसे आलसी कंटेस्टेंट और उन्हें प्रियंका के पीछे-पीछे घूमने वाला बताते आ रहे हैं.

अंकित गुप्ता को उनके आलसीपन और सोने की वजह से बिग बॉस भी कई बार फटकार लगा चुके हैं. हालांकि ऑडियंस को अंकित अंदाज और व्यवहार काफी पसंद आ रहा था. सोशल मीडिया पर अक्सर अंकित के सपोर्ट में ट्वीट में करते आ रहे थे. लेकिन द खबरी के मुताबिक, शो में घरवालों को एलिमिनेशन के लिए बजर टास्क दिया गया और सबसे कम कंट्रीब्यूशन देने वाले कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने के लिए कहा गया.

अंकित गुप्ता को बेघर हो गए हैं. (फोटो साभारः Twitter)

अंकित गुप्ता के एलिमिनेशन को फैंस बताया अनफेयर

अंकित गुप्ता को घरवालों की तरफ से सबसे कम वोट मिले. अंकित के घर से बाहर होने पर उनके फैंस प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वह मेकर्स पर कथित तौर अंकित को एलिमिनेट करने की प्लानिंग का आरोप लगा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऑडियंस वोट के बजाय घरवालों द्वारा एलिमिनेट करवाने का फैसला गलत था. कई लोगों ने कहा कि अगर शो में अंकित नहीं होंगें, तो वग बिग बॉस नहीं देखेंगे.

यहां देखें फैंस के रिएक्शन

Isn’t ankit should be safe bcos priyanka didn’t chose money ??? BB playing a big scam!#AnkitGupta • #PriyAnkit — (@Intuitive_Guy) December 22, 2022

What? How much has Vikas contributed? This is unfair — (@dyaiyer) December 22, 2022

Now he’ll not even come back..no secret room..litrally crying yr wtff not done yr..#AnkitGupta #PriyAnkit — Priyankit ❥ (@karanrockxx_) December 22, 2022

Noooooooooooooooooooooo — Muskan Jain (@MuskanJain2001) December 22, 2022

Now he’ll not even come back..no secret room..litrally crying yr wtff not done yr..#AnkitGupta #PriyAnkit — Priyankit ❥ (@karanrockxx_) December 22, 2022

प्रियंका ने बचाया था अंकित

बता दें लेटेस्ट एपिसोड में प्रियंका चौधरी को कन्फेशन रूम में बुलाकार अंकित को बचाने का एक ऑफर दिया था. जिसे उन्होंने पूरा भी किया था. दरअसल, बिग बॉस ने प्रियंका को विनिंग अमाउंट की राशि 25 लाख रुपए वापिस लाने और अंकित गुप्ता एलिमिनेशन से बचाने में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए कहा था. जिस पर प्रियंका पर अंकित ने उन्हें बचाने का फैसला किया था.

