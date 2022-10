Bigg Boss 16 Highlights: चिकन, चिकन की लगाई रट तो शालीन भनोट पर फूटा बिग बॉस का गुस्सा, बोले- 'एक्टिंग बंद करिए'

मुंबईः बिग बॉस (Bigg Boss 16) हाउस में घर के कामों और खाने को लेकर मचने वाला वबाल भी कैप्टेंसी और नॉमिनेशन की ही तरह होता है. ऐसे में एक बार फिर घर में खाने के राशन को लेकर हुई लड़ाई के बाद बिग बॉस ने शालीन भनोट (Shalin Bhanot) की जमकर क्लास लगा दी. दरअसल, बिग बॉस 16 के घर में रविवार को घर में खाना न मिलने को लेकर खूब बवाल हो गया. घर में खाने की कमी को लेकर शुरू हुए बवाल में बिग बॉस को भी शामिल होना पड़ा.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि जब कंटेस्टेंट्स खाने की मात्रा का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी शालीन रसोई में चले गए और गौतम विग ने उन्हें 16 अंडे दिए. गौतम और सौंदर्या दूसरे भोजन के लिए राशन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान शालिन ने बिग बॉस से और ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन की मांग की. जब राशन की क्वांटिटी का पता लगाया जा रहा था, प्रियंका ने सौदर्या से पूछा कि सबको कितने अंडे दिए गए हैं.

जब अंडों के बंटवारे के बारे में खुलासा हुआ तो प्रियंका को सबको अलग-अलग संख्या में अंडे दिए जाने की जानकारी हुई. ऐसे में शिव और साजिद भूख हड़ताल पर बैठ गए. ये पूरी लड़ाई तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब इसमें और भी कंटेस्टेंट शामिल हो गए. प्रियंका ने अंडों के बंटवारे को लेकर शालीन से बात की.

ACER PRIYANKA CHAHAR is still trending & is the number one trend of #BiggBoss to gain such insurmountable tweets in a few hours!#PriyankaIsTheBoss?

Here’s a clip of her and #ShalinBhanot fighting while #ShivThakare & Stan enjoy it with imaginary popcorn #biggboss16 #BB16 pic.twitter.com/kI9eYI5hRy

— Tellybest_twt (@Tellybest_twt) October 30, 2022