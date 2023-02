Bigg Boss 16: शिव ठाकरे-प्रियंका चौधरी के बीच कड़ी टक्कर! 5 फाइनलिस्ट में है मुकाबला, कब और कहां देखें फिनाले

मुंबई. Bigg Boss 16 Grand Finale When And Where To Watch: ‘बिग बॉस 16’ अपने आखिरी पड़ाव है. आज यानी शनिवार से बिग बॉस फिनाले शुरू हो जाएगा. सलमान खान इस शो को होस्ट करते आ रहे हैं. लेकिन पिछले दो हफ्ते से पहले फराह खाBigg Boss 16: शिव ठाकरे-प्रियंका चौधरी के बीच कड़ी टक्कर, 5 फाइनलिस्ट में है मुकाबला, कब और कहां देखें फिनालेन और बाद में करण जौहर ने वीकेंड का वार होस्ट किया. अब ग्रैंड फिनाले में सलमान खान शो को होस्ट करेंगे और किसी एक कंटेस्टेंट का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित करेंगे. शो में टॉप 5 फाइनलिस्ट- प्रियंका चाहर चौधरी, शिव ठाकरे, एमसी स्टेन, अर्चना गौतम और शालिन भनोट हैं. दो दिन चलने वाले इस फिनाले एपिसोड एक स्टार-स्टडेड इवेंट होगा.

‘बिग बॉस 16’ के ग्रैंड (Bigg Boss 16 Grand Finale) फिनाले में, इस सीजन के सभी कंटेस्टेंट्स को भी बुलाया जाएगा. इसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री सेलेब्स हिस्सा लेंगे. फिल्ममेकर और ‘खतरों के खिलाड़ीट के होस्ट रोहित शेट्टी घर में एंट्री लेंगे. आप भी शो के ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए बहुत एक्साटेड हैं, तो यहां हम आपको ‘बिग बॉस 16’ की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां होगी, इसके बारे में बताने जा रहे हैं. साथ ही जीतने वाले को कितनी प्राइज मनी मिलेगी.

‘बिग बॉस 16’ के टॉप 5 फाइलिस्ट

शिव ठाकरे

प्रियंका चाहर चौधरी

एमसी स्टेन

अर्चना गौतम

शालिन भनोट

‘बिग बॉस 16’ कब और कहां देखें

‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16 Where To Watch) का फिनाले एपिसोड शनिवार यानी 11 फरवरी और ग्रैंड फिनाले रविवार यानी 12 फरवरी को आएगा. इसकी लाइव स्ट्रीम रात 9 बजे कलर्स टीवी पर होगी. इसे अपने मोबाइल में भी वूट एप और जियो टीवी एप पर देख सकते हैं. वहीं, एयरटेल सब्सक्राइबर इसे ‘एयरटेल एक्सट्रीम’ पर लाइव देख सकते हैं. वोडाफोन के सब्सक्राइबर इसे वीआई मूवीज एंड टीवी एप पर देख सकते हैं.

‘बिग बॉस 16’ की ट्रॉफी और प्राइज मनी

‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16 Winning Prize) के विजेता को एक चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी जो सोने के यूनिकॉर्न की तरह दिखेगी. शुरुआत में प्राइज मनी 50 लाख रुपए थी, जो कई टास्क के दौरान शून्य हो गई थी. अब विनर को पुरस्कार राशि के रूप में 21 लाख 80 हजार रुपए मिलेंगे. इसके साथ ही विनर को एक शानदार कार ग्रैंड आई10 निओस भी मिलेगी.

