Bigg Boss 16 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का लुक रिवील, VIDEO देखकर पहचानें कौन है ये पॉपुलर एक्टर?

‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) का पहला प्रोमो जबसे सामने आया है, फैंस यह जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि इस बार पॉपुलर शो में बतौर कंटेस्टेंट्स कौन-कौन से सेलेब्स होंगे. सोशल मीडिया पर कई लोग अलग-अलग सेलेब्स के होने के कयास लगा रहे हैं. लेकिन अब कलर्स टीवी ने शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का बड़ा हिंट दिया है. कलर्स ने अपने इंस्टा स्टोरी पर कई वीडियो शेयर किए हैं. जिसमें शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट को मास्क पहने हुए देखा जा सकता है और वह ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दिए.

फेस मास्क की वजह से फैंस कंटेस्टेंट (Bigg Boss 16 First Contestant)को पहचान नहीं पा रहे हैं. लोग सोच रहे हैं कि ‘बिग बॉस 16’ के घर के अंदर बंद होने वाला पहला शख्स कौन है. हालांकि, फैंस का अंदाजा लगा रहे हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि ‘साथ निभाना साथिया 2’ फेम गौतम विज हैं. शेयर किए गए वीडियोज में ‘बिग बॉस 16’ के इस पहले कंटेस्टेंट को कई सवालों के जवाब देते देखा जा सकता है.

Breaking! First Contestant is revealed on ColorsTv Insta Story.

As we revealed earlier, Gautam Vig is officially confirmed now.

His favorite contestants of Bigg Boss is Asim Riaz and Sidharth Shukla. #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/g4JVOmk2Fb

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) September 24, 2022