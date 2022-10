Bigg Boss 16: राशन के बंटवारे पर घरवालों के बीच जमकर हुई बहस, कॉफी लेकर शिव ठाकरे और सौंदर्या शर्मा लगे रोने

Bigg Boss 16 Latest Episode: ‘बिग बॉस 16′ का लेटेस्ट एपिसोड हंगामेदार रहा. कंटेस्टेंट्स ने जहां साजिद खान के स्टैंड अप को एन्जॉय किया. वहीं, राशन को लेकर कई लोगों के बीच बहस हुई और रोने लगे. शो की शुरुआत में बिग बॉस ने साजिद खान (Sajid Khan) को स्टैंड-अप कॉमेडी परफॉर्म करने का आदेश दिया. साजिद ने बिग बॉस के आदेश का पालन किया. उन्हें घर वालों ने रेटिंग दी. इसके बाद, बिग बॉस ने साजिद को राशन बांटने का आदेश दिया. बिग बॉस ने बताया की सभी घरवालों उनको मिले राशन के हिसाब से खाना है.

इसके सृजिता डे और शालिन भनोट के बीच चिकन बंटवारे पर बहस होती है. इसके बाद बिग बॉस गौतम विज, सृजिता और शालिन को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं. बिग बॉस शालिन को अपनी मेडिकल कंडिशन का पूरा सच बताने के लिए कहते है. फिर वह बताते हैं कि उन्हें 200 ग्राम की जरूरत है और चिकन साढ़े 3 किलोग्राम है, इसलिए राशन को उनकी मेडिकल कंडिशन को ध्यान में रखते हुए दिया जाए.

कन्फेशन रूम से बाहर आने के बाद सृजिता और शालिन में एक बार फिर बहस होती है. वहीं, कॉफी को लेकर शिव ठाकरे (Shiv Thakare) और सौंदर्या शर्मा में झगड़ा होता है. दोनों बुरी तरह से बहस करते हैं. साजिद खान दोनों को शांत करने की कोशिश करते लेकिन कोई भी शांत नहीं होता. फिर सुंबुल तौकीर दोनों के चुप करवाने की कोशिश करती है. लेकिन उनकी भी शिव से बहस हो जाती है.

