Bigg Boss 16: राशन चुराने को लेकर गोरी नागोरी पर भड़के साजिद खान, मारी दरवाजे पर लात

मुंबई. Bigg Boss 16 Latest Update-‘बिग बॉस 16’ के सोमवार के एपिसोड में देखा गया कि साजिद खान और गोरी नागोरी के बीच काफी बहस होती है और साजिद इतना गुस्सा होते हैं कि अपना आपा खो देते हैं. साजिद ने गोरी पर आरोप लगाया कि वह सौंदर्या शर्मा को उनके कमरे से खाने का सामान उनके अन्य रूममेट्स को बताए बिना देती हैं. साजिद ने गोरी से कहा कि उन्हें उनके अन्य रूममेट्स से अनुमति लेनी चाहिए थी. गुस्से में साजिद ने दरवाजे पर लात तक मार दी और वादा किया कि वह पूरा राशन फेंक देंगे. हालांकि शिव ने उन्हें रोक लिया.

गोरी नागोरी ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि यह उनका भी कमरा है और इसलिए वह जो चाहे कर सकती है. यग सुनकर साजिद और गुस्सा होते हैं. गोरी ने आगे जबाव दिया कि जब भी वह (साजिद) कुछ करते हैं या रूम के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो वह साजिद से सवाल नहीं करती है.

Bigg Boss 16: निम्रत कौर अहलूवालिया ने प्रियंका चौधरी को दी गालियां? यहां देखिए VIDEO

गोरी नागोरी की बातें सुनकर साजिद खान और गुस्सा होते हैं. वह कहते “मेरे साथ जुबान मत चलाना.” साजिद ने गोरी से ये भी ​​कहा,”मैं तुम्हारा बाप हूं.” शिव ठाकरे भी दोनों की बहस के बीच कूद पड़ते हैं. वह साजिद का समर्थन करते हैं. बाद में शिव से बातचीत के दौरान साजिद ने गोरी को ‘चोर’ कहा.

#Sajid(BOSS): I am Mad on Gori#Shiv: Sir Sir Sir#Sajid: Put her in Jail#Abdu: Ok i am putting her in Jail

Then they call others “Popat”😂

& they shamelessly say they dont manipulate or dominate eachother#BiggBoss16 #BB16

pic.twitter.com/iSR6S8NsGM

— Bigg Boss Guru👁 (@_biggbossfc) November 7, 2022