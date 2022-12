Bigg Boss 16 Update: सुंबुल तौकीर को शो में आने का दुख, रोटी के लिए लड़े अर्चना गौतम-प्रियंका चौधरी

मुंबई. Bigg Boss 16 Latest Update: ‘बिग बॉस 16’ के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में सुंबुल तौकीर ने कबूल किया कि उन्हें शो में शामिल होने का पछतावा है. उन्होंने एमसी स्टेन और साजिद खान के साथ बात करते हुए अपनी फीलिंग्स को बयां किया. उन्होंने शो में आने की अपना दूसरा गलत फैसला बताया. स्टेन भी कहते हैं कि उन्हें शो में हिस्सा लेने का दुख है. हालांकि साजिद दोनों को समझाते हैं. फिर साजिद और एमसी सुंबुल को दिलासा देते हैं.

इस बीच, शो में लौटने के बाद शालीन भनोट और टीना दत्ता के बीच कोल्ड वॉर जारी है. शालीन ने टीना के साथ मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं लेकिन टीना कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं. इसके बाद, शालीन को अंकित गुप्ता से टीना की शिकायत करते देखा गया. वहीं, अर्चना गौतम गंदे बाथरूम की शिकायत लेकर कैप्टन सौंदर्या शर्मा के पास जाती हैं.

For just a chocolate, Tina started to speak soo much & soo bad in a few seconds for that Sum royally backed off from there, not giving her footage for it 👏🏼#bb16 #SumbulSquad#imliearyansinghrathore #imlieforever #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/vlryPP4C2O

— Flowerylie fp (@flower_10111) December 18, 2022