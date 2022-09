Bigg Boss 16: तहलका मचाने को तैयार है ये टीवी एक्ट्रेस, चेहरे पर मास्क, फिर भी सामने आ गया नाम!

सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड सेलिब्रिटी रियेलिटी शो बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) एक बार फिर दस्तक देने को तैयार है. शो के अब तक कई प्रोमो सामने आ चुके हैं, ऐसे में हर कोई यह जानने को बेताब है कि शो में कौन-कौन से सेलेब्स हिस्सा लेने वाले हैं. लेकिन, मेकर्स ने अब तक किसी के नाम पर से पर्दा नहीं उठाया है. शो के पहले कंटेस्टेंट के तौर पर दर्शकों ने साथ निभाना साथिया 2 फेम गौतम विज (Gautam Vij) पहचान की है. दूसरी ओर शो में शामिल होने वाली एक और सेलिब्रिटी के नाम पर से पर्दा उठ गया है.

हाल ही में मेकर्स बिग बॉस 16 की दूसरी कंफर्म्ड कंटेस्टेंट का चेहरा सामने आया है, लेकिन ये बात और है कि पहले कंटेस्टेंट की ही तरह इनका चेहरा मास्क से ढका था. लेकिन, इसके बाद भी यूजर्स ने पता लगा ही लिया कि आखिर शो में शामिल होने वाली ये हसीना कौन है. इस अभिनेत्री का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि ये इश्क में मरजावां 2 फेम चांदनी शर्मा हैं. हालांकि, अभी तक इन अटकलों पर मेकर्स की ओर से प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

हर बार की तरह इस बार भी मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स के नाम और चेहरे पर सस्पेंस बना रखा है. दूसरी कंटेस्टेंट का वीडियो वायरल होने के बाद दर्शक यह जानने को बेताब हैं कि आखिर ये हसीना है कौन. जारी किए गए वीडियो में मौजूद कंटेस्टेंट बोलती है- ‘ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, बल्कि बिग बॉस के इस सीजन ने मुझे डिसाइड किया है.’ वीडियो सामने आने के बाद लोग अब कंटेस्टेंट की पहचान करने में जुट गए हैं.

