BB 16: सुंबुल ने बिग बॉस के घर में जाहिर की अपनी फीलिंग्स, फहमान संग रिलेशनशिप को किया कंफर्म!

नई दिल्ली: सुंबुल तौकीर खान ने लोकप्रिय शो ‘इमली’ से पॉपुलैरिटी हासिल की है. इन दिनों ‘इम्ली’ फेम सुंबुल रियलिटी शो ‘बिग बॉस 16’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. बीते एपिसोड में उन्होंने शो में अपने दोस्तों टीना दत्ता और शालिन भनोट द्वारा सबसे कम दिखने वाली प्रतियोगी कहलाकर सुर्खियां बटोरी हैं. पिछले तीन हफ्तों से शो में उनकी जर्नी ने फैंस को काफी हैरान किया है.

बिग बॉस के शो में अक्सर देखा जाता है कि कई लोग सिंगल बनकर शो में एंट्री लेते हैं और घर के अंदर ही रिश्ता बना लेते हैं. उन्हें बिग बॉस के घर में प्यार हो जाता है. दरअसल बीते एपिसोड में देखा गया है कि टीना ने अक्सर शालिन के साथ उनके रिश्ते पर सवाल उठाए हैं लेकिन सुंबुल ने शुरुआत से ही कहा है कि वह अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने घर में होने वाली हर तरह अफवाहों को गलत बताया है.

Here they were talking about Shiv ex-girlfriend

Sumbul : if you have anyone outside, why are you looking inside

Manaya asked her if there’s anyone outside for her

And she nodded her head 😍#SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeer#BB16 #BiggBoss16 #SuMaan pic.twitter.com/kQQmyt1DGp

— Iris Queen (@IrisQueen3) October 17, 2022