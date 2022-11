Bigg Boss 16 Update: मेंटल हेल्थ का खुलासा कर फूट-फूट कर रोईं निमृत कौर, घरवालों ने सेलिब्रेट किया चिल्ड्रंस डे

मुंबई. Bigg Boss 16 Latest Episode: ‘बिग बॉस 16’ के लेटेस्ट एपिसोड में अर्चना गौतम घर में दोबारा से एंट्री करती हैं. अर्चना को देखकर सौंदर्या शर्मा और प्रियंका चौधरी काफी खुश होते हैं. अर्चना बारी-बारी सबसे मिलती है और आखिरी में साजिद खान और शिव ठाकरे धन्यवाद देते हैं. अर्चना की एंट्री से पहले साजिद खान प्रियंका चौधरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वह हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं. प्रियंका के साथ-साथ गौतम विज, अंकित गुप्ता और सौंदर्या शर्मा भी हिंसा के लिए मना करते हैं लेकिन अर्चना को सपोर्ट करते हैं. वे कहते हैं कि शिव ने प्लानिंग के तहत अर्चना को ट्रिगर किया था, जो कि गलत था.

अर्चना गौतम (Archana Gautam) घर में आने के बाग सबको हग करती है लेकिन टीना दत्ता को नहीं करती है. अर्चना डिनर के वक्त सभी घर वालों को अपने हाथों से थोड़ा-थोड़ा खिलाती है. इसके बाद वह गार्डन में डांस करती हैं. फिर वह टीना दत्ता के सामने शालीन भनोट को डांस करने के लिए बुलाती है. यह देखकर टीना जलती है. घरवालों को लगता है कि अर्चना एविक्शन के बाद बदल गई हैं.

अर्चना गौतम प्रियंका चौधरी (Priyanak Choudhary) के पास जाकर कहती हैं कि वह नहीं बदली हैं और घरवालों को मजाक उड़ाती हैं. उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सबको सबक सिखाएगी. इसके बाद शालीन भनोट, एमसी स्टेन और टीना दत्ता टॉयलेट में सिगरेट पीकर घर के नियम का उल्लंघन करते हैं, जिसके बाद बिग बॉस घर में सिगरेट भिजवाने पर रोक लगाने की अनाउंसमेंट करते हैं. यह सुनकर अर्चना तीनों को टीज करते हुए नजर आती हैं.

इसके बाद प्रियंका चौधरी और एमसी स्टेन (MC Stan) लाइटर के लिए भिड़ जाते हैं. दोनों एक-दूसरे पर तंज कसते हैं. फिर शेखर सुमन बिग बुलेटिन लेकर आते हैं और घरवालों से बातचीत करते हैं. वह चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं. शेखर घरवालों को उनके बचपन की तस्वीर दिखाकर सबको पहचानने के लिए कहते हैं. इसके बाद वह घरवालों को टास्कर देते हैं. वह अंकित गुप्ता से किसी कंटेस्टेंट को ‘चाभी वाला बंदर’ टैग देने के लिए कहते हैं. वह एमसी स्टैन का नाम लेते हैं.

