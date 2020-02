Bigg Boss के घर से निकलते ही माहिरा शर्मा को सताई पारस-सिद्धार्थ की याद, ऐसे किया शुक्रिया

What a roller coaster journey this has been! Staying out of my home for 135 days, and pushing myself to different things has not only made me super strong but made me a different person altogether,1/3 #BiggBoss13 #BB13 @ColorsTV @EndemolShineIND @BiggBoss @justvoot @viacom18

— Mahira Sharma (@MahiraSharma_) February 13, 2020



This journey wouldn’t have been possible without all your love and support from the very first day of my journey.♥️ I dedicate this journey to all my fans and well wishers. Love you all.😊3/3

— Mahira Sharma (@MahiraSharma_) February 13, 2020



Thanku Paras for being with me in this difficult journey. No matter what we both were together in every situation standing by each other & this was our biggest strength! I'm & will be ur friend for life.#VoteForParas#MahiraSharma #ParasChhabra #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 pic.twitter.com/2aUQ2dwso9

— Mahira Sharma (@MahiraSharma_) February 14, 2020

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का फिनाले 6 घरवालों के बीच होने वाला है. हाल ही में घर से बेघर हुईं माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) कुछ दिनों ही घर से आधी रात को बेघर हुईं. वोट कम होने की वजह से उन्हें घर से बेघर होना पड़ा. माहिरा शर्मा जब से बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं, तब से उन्हें घर की याद सता रही है. माहिरा ने ट्वीट कर फैंस को यह जानकारी दी है. घर से बाहर निकलने के बाद एक साथ 4 ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट्स में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला और माहिरा शर्मा को थैंक-यू कहा है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बिग बॉस का जर्नी का भी जिक्र किया है.माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, 'मेरे सफर कितना मजेदार रहा है... मैं घर के अंदर 135 दिन तक रही और मैंने अपने आपकी क्षमताओं की परीक्षा खुद ली... मैं अब एकदम अलग इंसान हूं.इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और कहा, 'मेरा यह सफर आप लोगों के बिना सफल नहीं हो पाता. मैं अपनी जर्नी के लिए अपने सभी फैंस को क्रेडिट देती हूं. उन्होंने आगे लिखा कि मेरी तरफ से आप सभी को प्यार...उन्होंने तीसरा ट्वीट बिग बॉस में बने अपने सबसे अच्छे दोस्त पारस छाबड़ा के लिए और कहा, 'थैंकयू पारस मेरी इस जर्नी में लगातार मेरा साथ देने के लिए... हम दोनों के एक साथ मिलकर हर परिस्थिति का सामना किया और तुम घर में मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे. मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त रहूंगी'.माहिरा शर्मा ने चौथा ट्वीट भी किया. उन्होंने ये ट्वीट सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किया और कहा कि अप्रत्याशित चीजें, अप्रत्याशित व्यक्ति, अप्रत्याशित यादें, अप्रत्याशित दोस्ती, अप्रत्याशित बंधन, अप्रत्याशित खुशी...थैंक-यू सिद्धार्थ शुक्ला मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए.