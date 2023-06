मुंबईः सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ (Bigg Boss OTT 2) शो के पिछले सीजन की ही तरह सुर्खियों में है. ये सलमान खान का ही कमाल है कि ओटीटी पर भी यह शो धमाल मचा रहा है. शो में इस बार कई पूजा भट्ट, आकांक्षा पुरी, अभिषेक मल्हान और आलिया सिद्दीकी जैसे बड़े जाने-माने नाम बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं. बिग बॉस ओटीटी 2 में हफ्तेभर चले ढेर सारे ड्रामे के बाद हाल ही में पुनीत सुपरस्टार की वापसी हुई. अब वीकेंड का वार में सलमान खान एक बार फिर अपने धमाकेदार अवतार में दिखाई देने वाले हैं. हाल ही के एपिसोड में उन्होंने आकांक्षा पुरी की बेबिका धुर्वे के बारे में गलत अफवाहें फैलाने को लेकर क्लास लगाई और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी को भी निशाने पर लिया.

दरअसल, शो में अक्सर ही आलिया अपने एक्स हसबैंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के बारे में बात करती रहती हैं. जिसे लेकर सलमान काफी नाराज दिखे. सलमान ने आलिया सिद्दीकी को हर समय रोने और घर के सदस्यों के सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके मां, भाई की बुराई करने और अपनी असफल शादी की चर्चा करते रहने को लेकर निशाना साधा. सलमान ने आलिया से साफ तौर पर कह दिया कि मेकर्स को या दर्शकों को उनकी पर्सनल लाइफ जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है.

सलमान आगे कहते हैं- ‘आप बहुत बात कर चुकी हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी. आपने एक-एक को पकड़ा और अपना वर्जन दिया. ताकि, हम वो वर्जन सबको दिखाएं. तो वो जो घर की बातें हैं, पति, पत्नी, सास, साली, मामा, ससुर, चाचा की, इसकी-उसकी.. इधर इस घर में नहीं करने का.’ इस हफ्ते घर से बाहर जाने के लिए चार सदस्य, बेबिका धुर्वे, पलक पुरसवानी, जिया शंकर और अविनाश सचदेव नॉमिनेटेड हैं, जिनमें से एक का बाहर जाना तय है.

