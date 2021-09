बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT finale) का फिनाले आज हो रहा है. 6 हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार ब‍िग बॉस के इस पहले ओटीटी सीजन में क‍िसने दर्शकों का द‍िल जीता इस बात का खुलासा हो जाएगा. आज शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस फ‍िनाले में पता चल जाएगा कि आखिर ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT winner) व‍िजेता कौन होगा. ब‍िग बॉस का ये पहला सीजन था जो दर्शकों के लिए 24 घंटे लाइव था, यानी दर्शक अपने कंटेस्‍टेंट को 24 घंटे देख सकते थे. लेकिन फिनाले से ठीक पहले ये लाइव स्‍ट्रीम‍िंग बंद कर दी गई है. इतना ही नहीं, इस शो के जरिए ही सलमान खान के टीवी पर आने वाले ‘ब‍िग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के बारे में भी प‍िक्‍चर काफी साफ हो जाएगी. करण जौहर के द्वारा होस्‍ट क‍िए जा रहे ब‍िग बॉस ओटीटी में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), राकेश बापट (Raqesh Bapat), प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal), निशांत भट्ट् (Nishant Bhatt) और दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal)फाइनल‍िस्‍ट बन चुके हैं.

कब और कहां देख सकेंगे Bigg Boss OTT finale

अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि ‘बिग बॉस ओटीटी’ का फिनाले कब, कहां और कितने बजे (when and where to watch Bigg Boss OTT finale) देखा जा सकता है, तो आपके इस सवाल का जवाब हम देंगे. इस शो का फिनाले आप शन‍िवार 18 सितंबर को शाम 7 बजे वूट सिलेक्ट ऐप (Voot Select App) पर लाइव देख सकेंगे. इसके लिए वूट का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप फिनाले एपिसोड को अगले दिन यानी रविवार 19 सितंबर को इसी एप पर एपिसोड के रूप में देख पाएंगे.

राकेश बापट (Raqesh Bapat) और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) फाइनल‍िस्‍ट हैं. साभार: @VOOT Instagram

ब‍िग बॉस के इस पहले ओटीटी वर्जन का ब‍िग बॉस के नए सीजन यानी ब‍िग बॉस 15 से सीधा कनेक्‍शन है. इस शो का व‍िनर सलमान खान द्वारा होस्‍ट क‍िए जाने वाले शो ‘ब‍िग बॉस 15’ में भी नजर आएगा.

फ‍िनाले की स्‍ट्रीम‍िंग आज शाम 7 बजे होगी.

करण जौहर के ब‍िग बॉस ओटीटी फिनाले में आज र‍ितेश देशमुख और जेनेल‍िया ड‍िसूजा की एंट्री होने वाली है. खबर है कि र‍ितेश और जेनेल‍िया ही इस बात की घोषणा करने वाले हैं कि ब‍िग बॉस 15 के घर में क‍िसकी एंट्री होने वाली है.