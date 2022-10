'Bigg Boss' ने कंटेस्टेंट को किया सतर्क, कहा- 'कैसी भी तैयारी शो में मदद नहीं करेगी'

प्रत्येक कंटेस्टेंट जब बिग बॉस के घर में एंट्री लेता है तो वह किसी न किसी स्ट्रेटजी के साथ शो का विनर बनने का सपना लेकर आता है. अपना हर कदम वह फूंक-फूंक कर रखता हैं. लेकिन बिग बॉस के गेम और टास्क के आगे सब पीछे रह जाता है. बीते शनिवार को बिग बॉस ने एक प्रोमो जारी किया था जिसमें उन्होंने शानदार घर की कुछ अनदेखी झल्कियां साझा की थीं. जिन्हें देखकर दर्शकों की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया था. साथ ही बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि कोई भी तैयारी शो के लिए आपकी मदद नहीं कर पाएगी.

अपनी चेतावनी में बिग ने कहा था, “मेरे नए घर में आपका स्वागत है। मैं घर के कोने-कोने में मौजूद हूं. मेरे घर में बचने या छिपने का कोई उपाय नहीं है. कंटेस्टेंट को मेरे नए गेम के लिए चुना गया है लेकिन कोई भी तैयारी उनकी मदद नहीं कर पाएगी। मेरा घर, मेरे कानून, मेरा खेल। आप चुनेंगे कि कौन जीतेगा, “बिग बॉस को प्रोमो में कहते सुना जा सकता है।”

His circus, his show! Here is an exclusive look of Bigg Boss’ house! 👁️

Dekhiye #BiggBoss16 ka grand premiere aaj raat 9:30 baje, sirf #Colors par.#BB16 #BiggBoss #BiggBoss16GrandPremiere@beingsalmankhan pic.twitter.com/afUTeJ5J1x

— ColorsTV (@ColorsTV) October 1, 2022