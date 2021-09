Dance Plus पर कंटेस्टेंट का दर्द सुन खुद को नहीं रोक पाए होस्ट राघव जुयाल, करेंगे 8 लाख की मदद

डांसर, कोरियोग्राफर और टीवी होस्‍ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) का हर अंदाज लोगों के लुभा जाता है. स्टेज पर डांस हो या अपनी बातों से लोगों हंसाना, राघव की हर अदा को लोग पसंद करते हैं. वह इन दिनों डांस रियलिटी शो डांस प्लस 6 (Dance Plus 6) को होस्ट कर रहे हैं, जो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर प्रसारित हो रहा है. कोरोना काल में उत्तराखंड वासियों की उन्होंने खूब मदद की. मुश्किल हालातों में लोगों की सेवा कर उन्होंने ये बता दिया था वह कितने दिलदार हैं. हाल ही में डांस प्लस 6 में कंटेस्टेंट का दुख सुन उन्होंने (राघव) उसकी मदद के लिए 8 लाख रुपये (Raghav Juyal promises to give 8 lakh rupees to Contestant) देने का वादा कर दिया.

हर बार की तरह इस बार भी डांस रियलिटी शो डांस प्लस 6 (Dance Plus 6) एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स आए हैं. रियलिटी शोज में आए हर कंटेस्टेंट की अपनी एक कहानी होती है. एक कंटेस्टेंट छत्तीसगढ़ के रायपुर से शो में पहुंचा है, जिसका नाम है एवन नागपुरे (Avon Nagpure). उन्होंने जबरदस्त डांस दिखाया और बताया कि 10 लाख रुपये के लिए वह यहां इस शो में आए हैं, जिससे वह अपने पिता का कर्जा भर सके.

एवन नागपुरे के पिता का निधन कोरोना के कारण हुआ था. ऑक्सीजन की कमी और समय पर बैड नहीं मिल पाने की वजह से उनके पिता का निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद अब घर की जिम्मेदारी नन्हें कंधों पर हैं. कंटेस्टेंट ने बताया कि उनको डांस में काफी रूचि है और उन्होंने ये ठान लिया कि इसके जरिए वह अपने पिता के कर्ज को पूरा कर सकते हैं.

एवन की कहानी को सुनने के बाद होस्ट राघव जुयाल काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने एवन के पिता द्वारा लिए गए कर्ज की बाकी राशि को चुकाने का फैसला किया. राघव ने शो के दौरान एवन से वादा किया कि वह बची 8 लाख रुपये की राशि चुकाएंगे. एवन टीम पुनीत पाठक की हिस्सा हैं.

राघव के इस कदम की अब लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग उन्हें बड़ा दिलवाला कह रहे हैं. तो कुछ कह रहे हैं कि एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे.

आपको बता दें कि सोनू सूद की तरह कोरोना काल में राघव जुयाल भी लोगों की मदद कर रहे थे. उन्होंने उत्तराखंड के दूरगामी इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों की खूब मदद की.