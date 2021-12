BB 15: उमर रियाज के खिलाफ इस शख्स ने दर्ज कराया केस, बोर्ड हाथ में थाम BOYCOTT की कर डाली मांग

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की शुरुआत से सोशल मीडिया (Social Media) पर बिग बॉस 13 के रनरअप आसिम रियाज (Asim Riaz) के भाई डॉक्टर उमर रियाज (Umar Riaz) को सीजन 15 का विनर माना जा रहा है. शो में पहले दिन से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं. शो के अंदर धमाल मचा रहे उमर, घर के बाहर एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. उनके खिलाफ एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. इतना ही नहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उमर रियाज को बायकॉट (BOYCOTT Umar Riaz) करने की मांग की जा रही है.

ब्रांड को नहीं किया प्रमोट

दरअसल, उमर रियाज (Umar Riaz) के खिलाफ एक फैशन डिजाइनर के केस दर्ज कराया है, जिसका नाम फैजान अंसारी बताया जा रहा है. उमर रियाज के खिलाफ डिजाइनर का आरोप है कि वह उनके द्वारा तैयार किए डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं, लेकिन कभी भी उनके ब्रांड को टैग नहीं कर रहे.

वादे से मुकरे उमर

मीडिया के सामने अपनी बात के रखते हुए पीड़ित ने कहा कि उमर रियाज की पीआर टीम ऐसा क्यों कर रहा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है. क्योंकि बिग बॉस की शुरुआत से पहले ये डील हुई थी कि उमर की तस्वीरों को शेयर करते हुए फैज के ब्रांड का नाम भी अच्छे से फोकस किया जाएगा, लेकिन अब वादे के मुताबिक काम नहीं हो रहा है.

बायकॉट करने की मांग

इतना ही नहीं ‘द खबरी’ की तरफ से एक ट्वीट भी शेयर किया गया है, जिसमें फैज सड़क पर एक बोर्ड लेकर उमर को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर हो रहा है.

Breaking #BiggBoss15#FaizAnsari Talks to media after filing police complaint against #UmarRiaz regarding his desingner cloths in the house pic.twitter.com/XgvcqARfmm

— The Khabri (@TheRealKhabri) December 7, 2021