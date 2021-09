दिव्या अग्रवाल ने सिद्धार्थ शुक्ला को 'अकड़ू' और शहनाज गिल को कहा था 'इरिटेटिंग', सिडनाज के फैंस भड़के

मुंबई: ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) की कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं. दिव्या, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट में से एक हैं और उनके फैंस उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी मानते हैं. हाल ही में दिव्या का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिव्या ने कहा है कि ‘बिग बॉस 13’ के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के पास अकड़ है, और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इरिटेटिंग हैं. वायरल हो रहे वीडियो को पोस्ट कर #SidNaaz के फैंस दिव्या को ट्रोल कर रहे हैं और उनके इस कमेंट के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं.

इस वीडियो में अप सुन सकते हैं कि, दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) सिडनाज को इरिटेटिंग कह रही हैं. वह यहां तक ​​कहती हैं कि सिद्धार्थ के पास अकड़ है और वह फ्लर्टी हैं. जब होस्ट ने सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में पूछा तो वह अजीब सा चेहरे बनाती नजर आईं. शहनाज़ गिल पर दिव्या का ये कमेंट नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया है इसलिए सोशल मीडिया पर #PratikIsTheOTTBoss ट्रेंड कर रहा हैं. इस वीडियो को पोस्ट कर अब #SidNaaz के फैंस दिव्या को कोस रहे हैं. यहां देखें वीडियो.

how dare you #DivyaAgrawal #SiddharthShukla is a gem and how can u make such bad faces when he talsk nicelya abt #ShehnaazGiIl #Shehnaazians #sidnazz #SidHeart if ppl still don’t believe pratik that this girl is full of attitude god save u #PratikSehajpal #PratikIsTheOTTBoss pic.twitter.com/8B2rYd43NW — Rahul Vaidya official FC (@VaidyaOfficial) September 10, 2021

Divya said that Shehnaz is irritating. Ab hum b iska issue bna sakte hain jese in logon ne #PratikSehajpal k against drama kia tha but let it be#PratikIsTheOTTBosspic.twitter.com/BRPIA2DSrW — Hasan Khan👑 (@IamRealHasan) September 10, 2021

वहीं इसके अलावा दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह वरुण से साथ एक इंटरव्यू दे रही हैं. जिसमें उन्होंने सिडनाज़ की काफी तारीफ की है और उन्हें प्यारा कहा है. दिव्या ने सिद्धार्थ और शहनाज़ की जोड़ी की प्रशंसा की और कहा कि वह बाद में उनसे मिलना पसंद करेंगी. सोशल मीडिया पर सिडनाज़ को लेकर दिव्या अग्रवाल के ये दो बयान काफी चर्चा में हैं.

So some so called khabri page tweeted @Divyakitweet called #SidNaaz fake and shehnaaz drama queen.

Just watch this video and drive out your misconception.

She always said she likes Sidnaaz whenever she was asked.

I’ll request not to spread such fake news.#DivyaAgarwal pic.twitter.com/t4KA8rnFI2 — OisheeXDivrun👸 (@divrun__my_jaan) August 31, 2021

‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) के हाल ही के एपिसोड में ‘टिकट टू फिनाले (Ticket to Finale)’ टास्क का दूसरा राउंड हुआ. लेकिन प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) की एक जिद्द के कारण बिग बॉस को कड़ा फैसला लेना पड़ा और उन्होंने फैसला सुनाया कि ‘टिकट टू फिनाले’ की इस टास्क को रद्द किया जाता है. इस घोषणा के बाद दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) का रौद्र रूप देखने को मिला और वह प्रतीक पर जमकर भड़कीं.