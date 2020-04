'रामायण' के महिला किरदारों पर Twitter पे मचा हंगामा, कैकई-मंथरा पर उठे सवाल

We were so progressive even 7000 yrs back, its amazing. Sita was very intelligent & warrior woman. Kaikeyi wasnt only a warrior, she was Saarthi of King Dashrath in Devasur sangram, which was not at all an easy task. True women empowerment. #Ramayana#Ramayan #RamayanOnDDNational pic.twitter.com/fZngEA2XEY

Seeing Ramayan today, I am reminded of first female drivers were from India. Kaikeyi and Satyabhama...

Ramayana and equality. Guys, remember that Kaikeyi was the first woman in combat.

Kaikeyi was a class A bitch, wasn't she? Asking for her son to be crowned king was alright, but sending Ram to exile was evil at a whole new level.



Don't bash me, I won't take it back!

How did Kaikeyi turn 180° from totally loving Ram to hating him enough to exile him?? Just one mind wash from manthara??? Strange...

Kaikeyi was the most unfortunate character in the entire epic. Poor lady loved Ram more than her own son, went to battle for her King, was also probably the most intelligent of the Queens & yet, in 1 moment of clouded thinking, she ruined it for everyone. What a beautiful lesson!

निर्देशक रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' (Ramayana) ने टीवी पर एक अनोखा इतिहास सा रचा था और अब एक बार फिर ये सीरियल इन दिनों दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा है. रामायण के इस री-टेलीकास्‍ट से दर्शक काफी खुश हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर भी कर रहे हैं. कई लोग रामायण देखते हुए अपनी तस्‍वीरें ट्विटर (Twitter) पर शेयर कर रहे हैं. लेकिन इसी के साथ रामायण ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को भी शुरू कर दिया है.बुधवार को सुबह प्रसारित हुए एपिसोड में श्री राम, सीता और लक्ष्‍मण राजमहल छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े हैं. श्री राम के वनवास के पीछे लोग कैकई और मंथरा को असली विलेन बताते हुए इन किरदारों पर सोशल मीडिया पर खूब बात कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ घंटों में ये दोनों ही किरदार ट्विटर पर जमकर ट्रेंड भी हुए. जहां कुछ लोगों को लगता है कि इस सीरियल में महिला किरदारों को ठीक से नहीं दिखाया गया है, तो वहीं कई लोगों ने ये बात भी कही है कि स्‍टोरीलाइन के मुताबिक महिला सशक्तिकरण को खूबसूरती से दिखाया गया है.एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम 7000 साल पहले भी इतने प्रगतिशील थे. सीता एक होशियार और योद्धा थीं. कैकई सिर्फ योद्धा ही नहीं थी बल्कि वह देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की सारथी भी थी, जो एक आसान काम नहीं था. असली महिला सशक्तिकरण.'वहीं एक यूजर ने लिखा, 'आज रामायण देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि पहली महिला ड्राइवर भारत की थी, कैकई और सत्‍यभामा.'वहीं कुछ यूजर ने इसके विरोध में अपने विचार रखे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कैकई सच में दुष्‍ट थी. सिर्फ अपने बेटे को राजा बनाना काफी नहीं था, उसने राम को वनवास भेजकर सारी सीमाएं तोड़ दीं.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'कैकई इस पूरी महाग्रंथ की सबसे दुर्भाग्‍यशाली महिला थी. उसने अपने बेटे से ज्‍यादा राम को प्‍यार किया, अपने राजा के लिए लड़ी, शायद रानियों में सबसे होशियार थी, लेकिन सिर्फ कुछ पलों की गलत सोच ने सबकुछ बर्बाद कर दिया. क्‍या बढि़या पाठ है.'बता दें कि देश में लगे लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने दूरदर्शन पर रामायण के री-रन का फैसला लिया था. अब दूरदर्शन पर सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत, चाणक्‍य, शक्तिमान जैसे कई पुराने और सुपरहिट सीरियल वापस लौटने वाले हैं.