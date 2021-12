The Kapil Sharma Show: एकता कपूर को लेकर जीतेंद्र ने सुनाया एक दिलचस्प किस्सा

Ekta Kapoor to produce 27 projects in 2022: एकता कपूर (Ekta Kapoor) को कंटेंट क्वीन माना जाता है. बड़ा पर्दा, टीवी और चाहे ओटीटी, एकता कपूर दर्शकों को हर तरह से इंगेज क‍िए हुए है. हाल ही में अपने काम के ल‍िए पद्म श्री सम्‍मान से सम्‍मान‍ित हुईं प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अब आने वाले साल के लिए भी अपने प्‍लान्‍स दर्शकों के सामने साफ कर द‍िए हैं. एकता हर मीडियम पर अपना दबदबा बनाए रखने वाली हैं और इसी द‍िशा में कदम बठाते हुए प्रोड्यूसर ने अगले साल के अपने 27 प्रोजेक्ट्स की रिलीज का एलान कर द‍िया है. टीवी पर अपनी सुपरहिट सीरीज ‘नाग‍िन’ (Naagin 6) का 6ठां सीजन लाने से लेकर ‘लव सेक्‍स और धोखा’ (Love, Sex and Dhokha 2) जैसी फिल्‍म का सीक्‍वेल लाने तक, एकता कपूर अगले साल दर्शकों के ल‍िए काफी कुछ नया ला रही हैं.

एकता कपूर के कुछ प्रोजेक्ट्स शूट हो गए हैं और रिलीज के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में हैं. वर्डिक्ट 2, मेंटलहुड सीजन 2, अपहरन 2, बाईस लॉकर रूम, क्लास ऑफ 2021, बारिश 3, बैंड एड, पौरशपुर सीजन 2, बैंक हेईस्ट, ए कोल्ड मेस, फेरी एकता के ओटीटी प्‍लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी के कुछ आने वाले प्रोजेक्ट हैं. ये सभी अगले साल र‍िलीज के लिए तैयार हैं. इनमें से ‘मेंटलहुड’ से करिश्‍मा कपूर अपना ड‍िज‍िटल डेब्‍यू कर चुकी हैं. ऐसे में देखना होगा क‍ि क्‍या करिश्‍मा ही इस सीरीज में वापसी करेंगी या उनकी जगह कोई और एक्‍ट्रेस नजर आएगी.

टीवी स्पेस की बात करें तो एकता कपूर अगले साल कलर्स चैनल का सुपरहिट शो ‘नागिन’ का एक और सीजन यानी ‘नाग‍िन 6’ लेकर आएंगी. इसके अलावा ‘कसम तेरे प्यार की 2’, ‘कहां हम चले’, ‘इतना करो न मुझे प्यार 2’ लेकर आ रही हैं. एकता की क‍िटी में कई फिल्‍में भी हैं. फिल्‍मों के लाइन-अप में ‘एक विलेन रिटर्न्स’, ‘फ्रेडी’, ‘यू टर्न’, हंसल मेहता की अगली थ्रिलर, शाहिद कपूर स्‍टारर ‘जर्सी’, ‘गुड बाय’, ‘केटीना’, ‘शहजादा’, ‘शूटआउट एट भायखला’, ‘दोबारा’ और ‘लव सेक्‍स और धोखा’ का सीक्‍वेल ‘एलएसडी 2’ है.

हंसल मेहता की अगली थ्रिलर में एकता और करीना प्रोड्यूसर हैं.

साल 2022 में रिलीज होने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए एकता ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम और मैं 2022 में 27 से ज्‍यादा प्रोजेक्‍ट्स की रिलीज के लिए तैयार है. हमारे पास हर प्‍लेटफॉर्म के ल‍िए शानदार कंटेंट है चाहे वह थिएटर हो, वेब शो हो या टीवी चैनल. जब दर्शकों का मनोरंजन करने की बात आती है तो बालाजी में हम हमेशा नए-नए एक्‍सपेर‍िमेंट करते हैं और हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश ही करते हैं’.

