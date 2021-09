Super Dancer 4 के मंच पर गीता कपूर और शिल्पा शेट्टी के सामने फूट-फूटकर रोने लगीं फराह खान, देखें VIDEO

मुंबई. डांसिंग शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) का मंच पर इस बार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की दोस्त और प्रोड्यूसर-डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) के लिए काफी यादगार बन गया. इस बार सभी कंटेस्टेंट ने फराह खान के कोरियोग्राफ किए हुए गाने पर परफॉर्मेंस दी. सेट पर अपने डायरेक्ट किए हुए गाने को देख फराह काफी खुश नजर आईं. इस दौरान ‘पहला नशा’ गाने पर डांस देखने के बाद कोरियोग्राफर अपने जर्नी को याद कर काफी इमोशनल भी हो गईं.

आज ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) के मंच पर ‘टीचर्स डे स्पेशल’ (Teaches Day Special) मनाया गया. इस एपिसोड में डांसर्स की महागुरु फराह खान (Farah Khan) को बुलाया गया. इस खास मौके पर सुपर डांसर की कंटेस्टेंट अर्शिया (Arshiya) और सुपर गुरु अनुराधा (Anuradha) ने कोरियोग्राफर एवं डायरेक्टर फराह खान के कुछ सबसे मशहूर चार्टबस्टर गानों पर डांस करके उन्हें एक शानदार ट्रिब्यूट दिया. इस दौरान फराह बार-बार भावुक होती दिखीं.

