सीरियल ‘गुम है क‍िसी के प्‍यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में इन द‍िनों वो ट्रैक दर्शकों को देखने को म‍िल रहा है ज‍िसका उन्‍हें लंबे समय से इंतजार था. फैंस को आखिरकार सई (Sai) और व‍िराट (Virat) के बीच प्‍यार का इजहार होता हुआ नजर आया और वो भी साफ-साफ. इतना ही नहीं इस जोड़ी की सीरियल में एक बार फिर से शादी भी हो रही है. सई और व‍िराट यानी ‘सैराट’ (Sairat Fans) के फैंस इस प्‍यार से काफी खुश हैं, वहीं एक खबर ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. दरअसल मीडिया में र‍िपोर्ट सामने आई है कि सीरियल में आगे जबरदस्‍त ट्व‍िस्‍ट आने वाला है और इसी ट्व‍िस्‍ट की खबर ने ‘सैराट’ के फैंस को गुस्‍से में भर द‍िया है.

इंडिया फॉरम ने खबर दी है कि सीरियल में आगे पत्रलेखा, सई और व‍िराट के बच्‍चे की सेरोगेट मां बनने वाली है. दरअसल ऐसा इसल‍िए द‍िखाया जाएगा क्‍योंकि क‍िसी मेड‍िकल कंडीशन की वजह से सई खुद मां नहीं बन पाएगी. ऐसे में सई और व‍िराट, पत्रलेखा से सेरोगेट मां बनने की बात कहेंगे. अब ये सीरियल में आगे सच में होने वाला है या नहीं इस बात की तो कई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने फैंस को काफी नाराज कर द‍िया है.

यही वजह है कि ट्व‍िटर पर ‘बायकॉट सेरोगेसी ट्रैक’ टॉप ट्रेंड बना हुआ है. ‘सैराट’ के फैंस मेकर्स को ऐसा ट्रैक द‍िखाने के ख‍िलाफ समझा रहे हैं. कई लोगों ने तो यहां तक ल‍िखा है कि सीरियल में ‘रीयल कपल’ यानी नील भट्ट और ऐश्‍वर्या शर्मा की बनाए रखने के लिए ऐसा ट्रैक द‍िखाया जा रहा है.

Don’t insult motherhood by showing Pakhi as surrogate. That woman doesn’t deserve this status.

BOYCOTT SURROGACY TRACK https://t.co/7Nim8Ahhf3

— Kriti (@kritisri) May 6, 2022