Kapil Sharma संग फ्लर्ट करती दिखीं इटेलियन सिंगर Gioconda Vessichelli, देखें कैसा था कॉमेडी किंग का रिएक्शन

मुंबईः कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) पिछले कई सालों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते रहे हैं. अपने शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के बाद अब “आई एम नॉट डन येट (I’m Not Done Yet)” के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अपने शो के जरिए कपिल शर्मा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच कपिल शर्मा के शो का एक वीडियो चर्चा में छाया हुआ है, जिसमें उनके साथ इटली के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहु-पुरस्कार प्राप्त ओपेरा गायक जियोकोंडा वेसिचेली (Gioconda Vessichelli) के साथ नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में कपिल शर्मा को जियोकोंडा वेसिचेली के साथ फ्लर्ट करते देखा जा सकता है.

जियोकोंडा वेसिचेली को कपिल शर्मा के साथ उनके नए नेटफ्लिक्स शो “आई एम नॉट डन स्टिल” पर बात करते हुए देखा गया है. कपिल से बात करने के लिए जियोकोंडा अमेरिका से एक लाइव वीडियो कॉल के जरिए जुड़ी थीं. जहां सिर्फ कपिल शर्मा ने ही नहीं जियोकोंडा विसेचली ने भी उनके साथ जमकर मस्ती की. इस दौरान जियोकोंडा ने कपिल शर्मा के लिए एक बेहद रोमांटिक गाना भी गाया.

वीडियो के शुरू होते ही जियोकोंडा कपिल शर्मा से कहती हैं- ‘मैं बहुत खुश हूं कि आप नेटफ्लिक्स पर आ रहे हो और अब मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनली देख सकूंगी. क्यूंकि ‘तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो….’ कपिल जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप शादी-शुदा हैं. क्योंकि मैं बिलकुल ऐसी ही हूं, और मुझे शेयरिंग इज केयरिंग वाले कॉन्सेप्ट पर भरोसा है.’

View this post on Instagram A post shared by Gioconda Vessichelli (@giocondavessichelli_official)

कपिल ने जवाब दिया “मैं न्यूयॉर्क आऊंगा और आप मुझे अंग्रेजी गाने सिखाएंगे और हम साथ में फ्यूजन करेंगे” जिओकोंडा ने उत्तर दिया “क्यों नहीं? और जैसा कि मैं इटेलियन हूं , मैं आपके लिए दैनिक इतालवी पिज्जा और पास्ता पकाऊंगी” सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा का यह वीडियो अब छाया हुआ है, जिस पर कॉमेडी किंग के फैन लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कपिल शर्मा के साथ ही जियोकोंडा की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

