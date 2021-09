सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम यात्रा में शामिल न होने पर ट्रोल हुईं हिना खान, एक्ट्रेस ने अब तोड़ी चुप्पी

मुंबई: एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का निधन हाल के दिनों में चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला रहा है. अभिनेता का 40 वर्ष की उम्र में 2 सितंबर, 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार 3 सितंबर, 2021 को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में किया गया. एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) ने दिवंगत अभिनेता के फैंस को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा है. हालांकि, कुछ यूजर हिखा खान पर सवाल भी उठा रहे हैं कि सिद्धार्थ की इतनी अच्छी दोस्त होते हुए भी वह उनके घर क्यों नहीं पहुंची. अब हिना अपने फैंस के एक-एक सवाल का जवाब दे रही हैं.

ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एक यूजर ने हिना खान (Hina Khan) से कहा कि उन्होंने हिना को सिड के अंतिम यात्रा में काफी मिस किया. जिसका जवाब देते हुए हिना के लिखा, ‘आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सो सो सो सॉरी डियर सिडहार्ट्स. मैं आपको प्रेम, शक्ति और प्रार्थनाएँ भेज रही हूँ. Plzzzz मजबूत रहो दोस्तों .. तुम उनकी ताकत थे, उनकी सेना, उनका गौरव .. वह हमेशा दूसरी दुनिया से अपने सिडहार्ट पर प्यार बरसाएगा. दुआ.’

आपको बता दें, हिना खान ने एक नहीं बल्कि कई सारे ट्वीट किए. हिना ने अपने ट्वीट्स में उल्लेख किया कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है. यूजर्स ने ‘बिग बॉस 14’ के दौरान दोनों के कुछ खूबसूरत पल के वीडियो भी शेयर किए. दिवंगत अभिनेता और हिना ने पिछले सीजन में बीबी 14 के घर में तूफानी सीनियर्स के रूप में एंट्री मारी थी. यहां देखिए हिना का बाकी ट्वीट.

This brings tears in my eyes..

Beautiful Memories made in just two weeks..

Now imagine what Shehnaz must be going thru..My heart goes out for you love and his family..I wish I was thr.. https://t.co/2nmyQjAL8v

