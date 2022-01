J&K पुलिस के जवान का रैप देख हैरान हुए मिथुन चक्रवर्ती-परिणीति चोपड़ा, इंटरनेट पर वायरल हुआ VIDEO

कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो ‘हुनरबाजः देश की शान’ (Hunarbaaz: Desh Ki Shaan) में आए कंटेस्टेंट्स ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं. शो में आने वाले कंटेंस्टेंट्स अपने अलग-अलग हुनर से जज मिथुन चक्रवर्ती, करण जौहर और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) समेत ऑडियंस को हैरान कर रहे हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान ने अपने देशभक्ति रैप सॉन्ग से जज और ऑडियंस को चौंका दिया. इतना ही नहीं इस जवान के रैप लोगों को देशभक्ति के जज्बे से भी भर दिया और सबको स्टेंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर कर दिया.

जम्मू कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) के इस जवान का नाम जीवन कुमार है. उन्होंने शो के मंच पर ‘भारत माता की जय, जय हिंद’ रैप गया. उन्होंने अपनी एनर्जी से जज परिणीति चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और फिल्म मेकर करण जौहर को हैरान कर दिया. तीनों जज जीवन की तारीफ करते नहीं थके. तीनों जजों ने उनके बारे में और जानने की इच्छा जताई.

जीवन कुमार ने इसके बाद अपने बारे में बताया कि वह जम्मू के रहने वाले हैं और साथ 2019 में ही उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइन किया. उन्होंने बताया कि उनके ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी. उन्होंने कई आतंकवादियों और एन्काउंटर देखें हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सुरक्षित है और इसके लिए जम्म-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की सराहना करते हुए उनका आभार भी जताया.

जीवन कुमार (Jeevan Kumar Viral Rap Video) के इस रैप सॉन्ग के वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है. जीवन के इस टैलेंट की खूब तारीफ की जा रही है. उनका ‘भारत माता की जय, जय हिंद’ रैप देखने के बाद लोग उनकी देशसेवा और मातृभूमि के लिए प्यार को सराहर रहे हैं. ट्विटर पर एक यूजर ने उनके रैप को शेयर करते हुए लिखा,”उनका मातृभूमि और रैप दोनों का पैशन साफ दिखाई देता है. सैल्यूट है, जय हिंद”

His passion towards motherland and rap both are clearly visible. Hats off. Jai Hind👏👏👏

