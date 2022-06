IIFA 2022 की हर झलक TV पर होगी टेलीकास्ट, जानें कब-कहां देखें सकेंगे अवॉर्ड शो

IIFA अवार्ड्स (IIFA Awards 2022) यानी अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार (आईफा), जिसका दो साल बाद इस बार आयोजन अबू धाबी (Abu Dhabi) के यस आईलैंड पर हुआ. 2 जून से शुरू हुए इस अवॉर्ड शो में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखा गया. ये वो अवॉर्ड शो है, जिसका इंतजार न केवल सितारों को बल्कि उनके फैंस को भी बड़े ही बेसब्री से रहता है. आईफा में सेलेब्स के परफॉर्मेंस के साथ विनर तक सभी सुर्खियों में सोशल मीडिया के जरिए रहे. लेकिन अगर आप अवॉर्ड शो की एक-एक झलक देखना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि आप इस पूरे अवॉर्ड शो को अब घर बैठे अपने परिवार के साथ टीवी पर (IIFA telecast on Television) देख सकते हैं.

इस साल 22वे आईफा अवॉर्ड शो के लिए ओपनिंग सेरेमनी 2 जून को हुई और 3 और 4 जून को IIFA अवार्ड्स सेरेमनी एतिहाद अरेना, यस आइलैंड, अबू धाबी में हुई. सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अवॉर्ड शो की झलक देखी. लेकिन अब IIFA की एक-एक झलक आप टीवी पर देख सकते हैं.

क्या है आईफा अवॉर्ड?

आईफा अवॉर्ड अन्य अवॉर्ड शो की तरह ही एक खास शो है, जिसमें साल के बेस्ट फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिका, म्यूजिशियन, डायरेक्टर आदि को फैंस के ग्लोबल वोट्स के आधार पर अवॉर्ड्स मिलते हैं. इस साल का बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड विक्की कौशल ने अपनी फिल्म ‘सरदार उधम सिंह’ के लिए जीता. वहीं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड कृति सेनन को उनकी फिल्मी मिमी के लिए दिया गया है.

कब-कहां देख सकेंगे आईफा 2022?

आईफा अवॉर्ड्स को कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. 25 जून को कलर्स चैनल पर देख पाएंगे. शो 8 बजे से टेलीकास्ट होगा. वहीं, ग्रीन कारपेट 25 जून को ही शाम 6 बजे से टेलीकास्ट होगा. इसी अवॉर्ड्स का एक वीडियो क्लिप को कलर्स ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Saath milkar Salman aur Kriti ne bikhera stage par magic. Are you ready to watch them on IIFA? 🔥

Dekhiye #IIFAAwards on 25th June, raat 8 baje aur #GreenCarpet shaam 6 baje, only on #ColorsTV.@BeingSalmanKhan @kritisanon pic.twitter.com/Yj0IsXJf8O

— ColorsTV (@ColorsTV) June 22, 2022