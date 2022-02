India's Got Talent 9: 'द वॉरियर स्क्वाड' को मिला 'अमेरिका गॉट टैलेंट 17' के ऑडिशन का आमंत्रण, देखें उनका रिएक्शन

‘इंडियाज गॉट टैलेंट 9’ (India s Got Talent 9) के कंटेस्टेंट ग्रुप ‘द वॉरियर स्क्वाड’ (The Warrior Squad) के हाथ एक बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया है. इसका खुलासा शो के नए प्रोमो में हुआ. इस प्रोमो में शो के होस्ट अर्जुन बिजलानी को उन्हें एक पत्र सौंपते हुए दिखाया गया है जिसमें लिखा है कि उन्हें ‘अमेरिकाज गॉट टैलेंट 17’ (America’s Got Talent 17) के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया है. प्रोमो की शुरुआत ‘द वॉरियर स्क्वाड’ द्वारा गेस्ट जज जैकी श्रॉफ के हिट गाने ‘छलक छलक’ पर परफॉर्म करने से होती है.

‘द वॉरियर स्क्वाड’ अपनी दमदार परफॉर्मेंस से जैकी श्रॉफ समेत शो में मौजूद ऑडियंस भी खुश होती है और पूरी टीम को चीयर करते हैं. उनके प्रदर्शन के बाद, अर्जुन टीम के लीडर राहुल यादव को एक लेटर देते हैं. वह इसे खोलते हैं और पढ़ते हैं, “हैलो वारियर स्क्वाड. अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 17 के जजों के ऑडिशन के लिए चुने जाने पर बधाई.”

राहुल यादव (Rahul Yadav The Warrior Squad) ने बाद में शेयर किया कि यह उनके लिए ‘डबल बोनान्ज़ा’ जैसा था. उन्होंने अपने संघर्षों को याद किया और शेयर किया, “मुझे वो वक्त याद आता है जब हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए भी उचित जगह नहीं थी, इसलिए हम वहां प्रैक्टिस करने के लिए वेडिंग ग्राउंड्स को खुद साफ करते थे. मैं इस अवसर को पाकर बहुत खुश हूं.”

राहुल यादव ने जताया आभार

राहुल यादव ने आगे कहा, “मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच ने हमें इस खबर से इंस्पायर किया है. हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना जारी रखेंगे और कड़ी मेहनत करते रहेंगे.” शो की जज शिल्पा शेट्टी ने राहुल और उनकी दीम को बधाई दी और कहा कि वे याद रखें कि ‘इंडियाज गॉट टैलेंट 9’ से ही उन्होंने शुरुआत की है.

जैकी श्रॉफ स्पेशल एपिसोड

मेकर्स ने ‘इंडियाज गॉट टैलेंट 9’ (India’s Got Talent 9 Promo Video) का प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “‘द वॉरियर स्क्वाड’ ने सिर्फ एक फैंटास्टिक एक्ट ही नहीं पेश किया बल्कि अमेरिकाज गॉट टैलेट में अपनी जगह भी पक्की कर ली! देखिए इनका यह माइंड ब्लोइंग एक्ट इंडियाज हॉट टैलेंट सीजन 9 के जैकी श्रॉफ स्पेशल एपिसोड में, आज रात 8 बजे.”

