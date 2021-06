Indian Idol 12 को यूजर्स ने बताया डेली सोप, मेकर्स और जजों पर निकाला गुस्सा, मीम्स वायरल

सिंगिग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)' सुर्खियों में बना हुआ है. सोशल मीडिया पर यूजर्स कभी मेकर्स और जजों पर अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, तो कभी कंटेस्टेट्स को ट्रोल कर रहे हैं. हाल ही के फादर्स डे स्पेशल (Father's Day Special) एपिसोड के बाद एक बार फिर से ‘इंडियन आइडल (Indian Idol)’ के खिलाफ सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग जमकर गुस्सा निकाला. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तुलना डेली सोप (Daily Shop) से कर दी है. सोशल मीडिया पर मीम्स खूब वायरल हो रहे हैं.



दरअसल, 'इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)' में शनिवार (19 जून) को फादर्स डे स्पेशल (Father's Day Special) एपिसोड प्रसारित किया गया था. सभी कंटेस्टेंट्स ने पापा के लिए स्पेशल परफॉमेंस दी. कई यूजर्स का कहना है कि मेकर्स शो के ओरिजनल प्लॉट से भटक गए हैं और उन्होंने इसे डेली सोप बना दिया है.



फादर्स डे स्पेशल शो में सभी कंटेस्टेंट्स के पिता शो में पहुंचे थे. इस दौरान सभी ने अपनी निजी जिंदगी की बातें भी सुनाई. ये बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों के साथ तीनों जज अनु मलिक, हिमेश रेशमिया और सोनू कक्कड़ भी भावुक होते दिखाई दिए. लोगों को ये रोना धोना पसंद नहीं आया. लोगों को लगा कि ये महज एक ड्रामा था, जो शो की टीआरपी बटौरने के लिए मेकर्स ने प्लान किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होने लगे.



#IndianIdol For judges and contestants: pic.twitter.com/244WWKwf6s

Reality of Indian Idol in one picture #IndianIdol pic.twitter.com/YsdNS4S2uX