Indian Idol 12 फेम सायली कांबले ने खुल्लम खुल्ला किया प्यार का इजहार, निहाल टौरो नहीं इन्हें कर रहीं डेट

म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की सेकेंड रनर-अप, सायली कांबले (Sayli Kamble) ने अपनी लव लाइफ का खुलासा कर दिया है. शो को दौरान उनके फैंस कयास लगा रहे थे कि वह शो के कंटेस्टेंट निहाल टौरो के साथ रिलेशनशिप में हैं. अब इन कयासों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सायली ने अपनी लव लाइफ का खुलासा कर दिया है. एक बेहद रोमांटिक तस्वीर के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला किया (Sayli Kamble reveal she is in love), बल्कि बॉयब्रेंड के नाम भी बता दिया.

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के दौरान अक्सर अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर निहाल टौरो से जुड़ी रहीं. हालांकि सिंगर सायली कांबले ने हमेशा इन लिंक-अप अफवाहों को खारिज किया था और कहा कि वे सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं. सायली ने अब सोशल मीडिया पर बता दिया है कि आखिर कौन उनके सपनों का राजकुमार है.

मुंबई की रहने वालीं सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में वह अपने बॉयफ्रेंड धवल के साथ नजर आ रही हैं. इस प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘चलो जी आज साफ-साफ कहती हूं… इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है… धवल.’ कुछ ही समय में, सायली का ये पोस्ट वायरल हो गया है.

सायली कांबले को इंडियन आइडल 12 से नेम और फेम मिला.

सोशल मीडिया पर सायली की इस घोषणा के बाद फैंस और फ्रेंड्स का प्यार उन्हें मिल रहा है. उनकी इस पोस्ट पर इंडियन आइडल 12 की उनकी को-कंटेस्टेंट अंजलि गायकवाड़, मोहम्मद दानिश और यहां तक कि निहाल टौरो ने भी उनके पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट किए हैं.

इंडियन आइडल 12 खत्म होने के बाद सायली ने मराठी फिल्म कोल्हापुर डायरीज के लिए अपनी आवाज दी है. यह पहली बार था जब सायली ने किसी फिल्म में गाना गाया. इस फिल्म में संगीत अवधूत गुप्ते ने दिया है.

सायली को इंडियन आइडल 12 से पुरस्कार राशि के रूप में 5 लाख रुपये की धनराशि मिली है. स्टाइलिस्ट्स, हेयरडू और मेकअप अरटिस्ट्स की टीम ने उनके मेकओवर पर काफी मेहनत की. 10 महीने में उनमें कई बदलाव देखे गए, जिसने सभी का ध्यान खींचा.