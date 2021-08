Indian Idol 12: पवनदीप ने परफॉर्मेंस से किया सभी को हैरान, करण जौहर नहीं रोक पाए आंसू

नई दिल्लीः इन दिनों टीवी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indian Idol 12) सुर्खियों में बना हुआ है. अगले हफ्ते शो का ग्रैंड फिनाले है, इसलिए शो में बड़ी-बड़ी हस्तियों का आना बना हुआ है. आज 7 अगस्त के खास एपिसोड में फिल्म निर्देशक और निर्माता करण जौहर (Karan Johar) शिरकत कर रहे हैं. शो के सभी कंटेस्टेंट उनकी फिल्मों के गानों पर खास परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे. ऐसा ही एक खास परफॉर्मेंस कंटेस्टेंट पवनदीप राजन (Pawandeep) ने भी दिया है.

शो के कंटेस्टेंट पवनदीप ‘इंडियन आइडल’ की ट्रॉफी के मजबूत दावेदार हैं. इस खास एपिसोड में भी उन पर सभी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि वे करण की फिल्म ‘अग्निपथ’ के लोकप्रिय गाने ‘अभी मुझमें कहीं’ पर पियानो के साथ परफॉर्म करने वाले हैं. इस एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें पवनदीप पियानो के साथ गाते दिख रहे हैं. कंटेस्टेंट के साथ-साथ जज भी उनकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं. करण जौहर भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं. वीडियो में करण उनकी परफॉर्मेंस को देखकर कहते हैं, ‘यह पवनदीप की छाप है, जो उन्हें आगे ले जाएगी.’

Pawandeep makes @karanjohar emotional with his take on #AbhiMujhMeinKahi from #Agneepath.

Watch #IndianIdol tonight at 8pm only on #SonyTVUK

​#VishalDadlani #AdityaNarayan #SonuKakkar #HimeshReshammiya #UnitedKingdom pic.twitter.com/VaKlN3sI2Z

— Sony TV UK (@sonytvuk) August 7, 2021