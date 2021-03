Indian Idol 12: जैकी श्रॉफ के सामने आज जबरदस्त परफॉर्म करते नजर आएंगे कंटेस्टेंट्स, देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)' के स्टेज पर दिखाई देंगे. फिल्म इंडस्ट्री में जग्गू दादा के नाम से मशहूर जैकी श्रॉफ की फिल्मों के गाने कंटेस्टेंट्स गाने वाले हैं. सोनी टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)' के मंच पर आज एनर्जी का विस्फोट होने वाला है. इस शो के दौरान जैकी श्रॉफ की एनर्जी देख शो के जजेज भी हैरान दिखने वाले हैं. हर कंटेस्टेंट जग्गू दादा को अपनी गायिकी से इम्प्रेस करता हुआ दिखेगा.इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट अंजलि गायकवाड़ फिल्म दस्तक का गाना ‘माई री मैं कासे करूं’ गाने वाली हैं. 1970 की इस फिल्म का यह गाना लता मंगेशकर ने गाया है. अंजलि की आवाज में लता मंगेशकर का यह गाना सुनकर जैकी श्रॉफ ने उनसे कहा कि अगर आप अभी चाकू हो तो आगे तो आप खंजर और तलवार बन जाएंगी.वहीं अरुणिता जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘हीरो’ का गाना ‘तू मेरा जानू है’ गाना गाने वाली हैं. फिल्म में इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने गाया है. अरुणिता की आवाज तारीफ करते हुए जग्गू दादा ने कहा कि ‘आपका शुक्रिया आप मुझे उस ज़माने में फिर एक बार लेकर गईं’.कंटेस्टेंट शंमुख प्रिया ‘रंगीला’ फिल्म का ‘याई रे याई रे’ गाना पेश करने वाली हैं. इनकी गायिकी सुन जैकी श्रॉफ ने ‘बहुत भारी बावा’ बोल कर शाबाशी दी.दानिश खान जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘देवदास’ का मशहूर गाना ‘शीशे से शीशा टकराए’ गाना गाने वाले हैं. वहीं सबकी पसंद कंटेस्टेंट सिंगर पवनदीप आज स्टेज पर ‘प्यार करने वाले कभी डरते नहीं’ गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं. जग्गू दादा ने कहा कि आपकी आवाज में पहाड़ों की फ्रेशनेस है, जो आपमें भी नज़र आ रही है. जग्गू दादा ने पवनदीप को अपनी तरफ से एक टोपी गिफ्ट भी की.कुल मिलाकर आज एनर्जी से भरपूर कंटेस्टेंट और जग्गू दादा का धमाल दर्शकों को देखने को मिलेगा.