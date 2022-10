VIDEO: डांस प्रैक्टिस के दौरान घायल हुईं रुबीना दिलैक, कोरियोग्राफर सनम जौहर की गलती बनी वजह!

मुंबई. ‘झलक दिखला जा 10’ (Jhalak Dikhla Jaa 10) में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहीं रुबीना दिलैक अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत रही हैं. उनके पार्टनर कोरियोग्राफर सनम जौहर हैं. लेकिन आने वाले वीकेंड में रुबीना की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी. रुबीना घायल हो गई हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक तस्वीर और वीडियो शेयर किया है. इस तस्वीर में उनकी गर्दन पर पट्टी बंधी देखी जा सकती है. जबकि वीडियो डांस प्रैक्टिस के दौरान का है. रुबीना ने पोस्ट में वह पट्टी दिखाई है जो उन्होंने ठीक होने के लिए अपने गले से कंधे तक लगाई है.

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Injured) ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि वह सनम के साथ मिलकर डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं. वह खड़ी हैं और सनम को अपने डांस स्टंट की प्रैक्टिस करने के लिए उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन वह उनके ऊपर से सही से नहीं कूद पाते, जिसकी वजह से उनका पैर गलती से रुबीना के बाएं कंधे से टकरा जाता है. रुबीना तुरंत गद्दे पर गिर जाती हैं.

रुबीना दिलैक की गर्दन में झटका आता है. वह अपनी गर्दन को पकड़कर वैसे ही पड़ी रहती हैं. सनम उनके चोट के बारे में पूछते हुए नजर आते और रुबीना हाथे से कुछ इशारा करती हैं. इसके बाद शख्स को दरवाजे की तरफ तेजी से बाहर जाते हुए देखा जाता है. रुबीना ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ”और कुछ चीजें हमारे बस में नहीं हैं…”

रुबीना दिलैक इस पोस्ट पर उनकी को-कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस निया शर्मा कमेंट कर ‘उप्स’ लिखा. बिग बॉस 14 में उनके को-कंटेस्टेंट्स रहे जान कुमार सानू ने दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट में लिखा, “बहुत जल्द ठीक हो जाओगी रुबी.” एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े ने हैरानी जताने वाले इमोजी के साथ ‘व्हाट द …” लिखा. इनके अलावा कई सेलेब्स और रुबीना के फैंस कमेंट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की.

इससे पहले, रुबीना दिलैक घायल होने से बाल-बाल बची थीं. रुबीना ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कोरियाग्राफर सनम के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिख रही थीं. वीडियो में उन्हें हवा में एक स्टंट प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सता है. डाउनस्लाइड करते समय गलती से उनका सिर जमीन पर लगने वाला था लेकिन सनम ने उन्हें बचा लिया था.

