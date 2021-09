कपिल शर्मा ने उड़ाई मलाइका अरोड़ा की खिल्ली, टेरेंस लुइस ने लिए मजे, क्या अर्जुन कपूर को आएगा गुस्सा?

वैसे तो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) का हर एपिसोड मजाक और मस्ती से भरपूर रहता है, मगर आने वाले एपिसोड के इस प्रोमो (Promo) को देखकर कर लग रहा है कि दर्शकों को कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है. दरअसल, अगले एपीसोड में ‘इंडियाज बेस्ट डांसर’ (India’s Best Dancer) के प्रमोशन के लिए टेरेंस लुइस, गीता कपूर और मलाइका अरोड़ा (Terence Lewis, Geeta Kapoor And Malaika Arora) नजर आने वाले हैं. जैसे ही मलाइका स्टेज पर आती हैं, वैसे ही कपिल उनसे पूछते हैं आज आप अकेले ही आई हैं, वो कहां है?, जो आपके साथ बाहर हमेशा घूमने जाता है. कपिल के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं. दरअसल, कपिल शर्मा, मलाइका के क्यूट-से डॉगी के बारे में पूछ रहे थे.

प्रोमो में दिखाया गया है कि कपिल के बाद गीता कपूर (Geeta Kapoor) और टेरेंस लूइस (Terence Lewis) भी मलाइका का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते. सबसे पहले गीता कपूर कहती हैं कि जब भी मलाइका मैम घर से या जिम से बाहर निकलती हैं, तो वो ऐसे चलती हैं. गीता, मलाइका की नकल करते वॉक करती हैं. इतना ही नहीं गीता ये भी कहती हुई दिखती हैं कि मलाइका हमेशा चप्पल में वाक करने निकलती हैं और ऐसे चलती हैं. वो एक बार फिर मलाइका की तरह चलकर दिखाती हैं. मलाइका की टांग खिंचाई होता देख, टेरेंस भी बोल पड़े, जब बाहर फोटोग्राफर्स फोटो लेने आते हैं, तो मलाइका मैम कभी ऐसे पोज देती हैं, तो कभी ऐसे. गीता और टेरेंस के मजाक पर वहां मौजूद दर्शक और अर्चना पूरन सिंह खूब हंसते हैं.

यहां आप वीडियो देख सकते हैं.



मलाइका की खिंचाई के बाद नंबर आता है टेरेंस लुइस का. कपिल शर्मा डायरेक्ट लुइस से पूछते हैं कि आपने गीता और मलाइका के साथ बहुत काम किया है और बीच में नोरा के साथ भी आपने शो को जज किया, तो यह बताइए कि आपको दोनों में से किसके साथ जज करने में मजा आया, लुइस कुछ कहते, इससे पहले गीता कपूर बीच में बोल पड़ती हैं, नोरा के समय कंटेस्टेंट्स काफी खुश थे, क्योंकि टेरेंस का तो उन पर ध्यान ही नहीं रहता था.

प्रोमो के आखिर में कृष्णा, जितेंद्र के गेटअप में आते हैं और मलाइका के साथ नागिन डांस करते हैं. कपिल शर्मा से लेकर अर्चना पूरन सिंह और दर्शक दोनों के डांस मूव्स से बेहद प्रभावित होते हैं.