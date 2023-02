पहली बार फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते नजर आए कपिल शर्मा, फैंस हुए हैरान, बोले-क्या कनाडा में...

नई दिल्ली: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को शायद ही किसी ने इंग्लिश में बात करते देखा हो. अपने शो पर भी वह अक्सर अपनी इंग्लिश से लोगों को हंसी से लोट पोट कर देते हैं. लेकिन इन दिनों कपिल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह फर्राटेदार इंग्लिश बोलते नजर आ रहे है. कपिल की इस वीडियो पर फैंस भी उनके खूब मजे ले रहे हैं.

कपिल शर्मा जल्द ही फिल्म ‘ज्विगाटो’ में नजर आने वाला हैं. उनकी ये फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इन दिनों कपिल अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. जिसके चलते वह काफी बिजी भी हैं. कपिल ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के प्रमोशन का ही एक वीडियो शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया.

My first ever interview in English for @TheSocialCTV #Canada 🙈 to watch the full interview you guys can visit the link :- https://t.co/7gj7xlx4yY #zwigato #zwigatoon17thmarch 😇🙏 @nanditadas @nairsameer @ApplauseSocial 😇 pic.twitter.com/4orbeNZ5kf

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) February 14, 2023