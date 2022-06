VIDEO: कपिल शर्मा ने सिद्धू मूसेवाला सहित इन हस्तियों को दी श्रद्धांजलि, गाए सुपरहिट गाने

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose wala) के निधन से उनके फैंस और सहयोगियों को गहरा सदमा पहुंचा है. जब से यह खबर सामने आई है, सेलिब्रिटी अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार शोक संदेश साझा कर रहे हैं और मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. इस बीच, कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने एक बार फिर दिवंगत कलाकार को एक खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, हाल ही में कपिल शर्मा का बहुचर्तित शो ‘द कपिल शर्मा शो’ समाप्त हुआ है, जिसके बाद कपिल अपने शो की पूरी टीम के साथ विदेश टूर पर गए हैं. कपिल इन दिनों अपनी टीम के साथ कनाडा में मौजूद हैं. इस टूर पर कपिल ने 25 जून को वैंकूवर में परफॉर्म किया और 3 जुलाई को वह टोरंटो में परफॉर्म करने वाले हैं. वैंकूवर में कपिल का पहला शो शनिवार को आयोजित हुआ था.

कपिल ने गाया सिद्धू मूसेवाला का सुपरहिट सॉन्ग

इसी शो से कपिल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कपिल शर्मा सिद्धू मूसेवाला के सुपरहिट सॉन्ग ‘295’ को गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस गाने के जरिए कपिल ने सिद्धू मूसेवाला को सम्मानित श्रद्धाजंलि दी. सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के इस वीडियो को काफी पंसद किया जा रहा है. सिद्धू मूसे वाला के अलावा कपिल ने बीते दिनों में दुनिया को अलविदा कहने वाली कई बड़ी हस्तियों जैसे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और कबड्डी प्लेयर संदीप सिंह को भी श्रद्धाजंलि दी.

Kapil Sharma paid tribute to Sidhu Moosewala by singing his song “295” in Vancouver. pic.twitter.com/SVpIGTzA9j

— Amandeep Singh ਅਮਨਦੀਪ ਮਿਂਘ (@singhaman1904) June 26, 2022