कपिल शर्मा जब बिना बुलाए ही पहुंचे मन्नत, शाहरुख खान ने कैसे किया स्वागत? कॉमेडियन ने खोला राज

मुंबईः एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अब अपने नए शो को लेकर चर्चा में हैं. कपिल शर्मा के इस नए शो का नाम ‘आई एम नॉट डन येट (I Am Not Done Yet)’ है, जिसमें कपिल स्टेंडअप कॉमेडी के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. इस शो में कपिल अपनी जिंदगी के कई किस्से साझा करते दिखे. अब उन्होंने खुद से जुड़ा एक और किस्सा शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि कैसे एक बार वह बिना बुलाए बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के घर मन्नत पहुंच गए थे. वह भी देर रात 3 बजे, इस दौरान शाहरुख के घर पर कोई पार्टी चल रही थी.

कपिल शर्मा कहते हैं कि जैसे-जैसे वह फेमस होने लगे, अपनी पावर को लेकर उनके विचार बदलते गए. कपिल ने शाहरुख खान से जुड़े किस्से के बारे में बताया कि वह अपनी कजिन के साथ कार से निकल रहे थे. तभी उनकी कजिन ने उनसे शाहरुख खान का घर देखने की इच्छा जताई. जबकि, कपिल उस वक्त नशे की हालत में थे, ऐसे में उन्होंने भी उसकी बात मान ली.

कपिल कहते हैं- ‘हम वहां जब गए, वहां एक पार्टी चल रही थी. दरवाजे खुले थे और मैंने अपनी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल करने का फैसला किया. मैंने ड्राइवर से कहा, कार को अंदर ले लो. सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा चेहरा देखा और मुझे पहचान लिया. उसे लगा कि हमें बुलाया गया होगा. इसलिए उसने हमे जाने दिया.’

‘जब हम अंदर पहुंचे तो मुझे समझ आया कि हम सही नहीं कर रहे हैं. मैंने वापस जाने का फैसला लिया. तभी शाहरुख खान के मैनेजर आ गए. उन्होंने हमे अंदर बुलाया. उस समय 3 बज रहे थे और मैंने कपड़े भी क्या निक्कर पहन रखी थी और मैं हाई हो रखा था. दरवाजा खोला तो गौरी भाभी और उनकी तीन-चार सहेलियां बैठी थीं. मैंने उन्हें हैलो कहा. तो उन्होंने कहा, शाहरुख अंदर हैं, प्लीज.’

‘मैं अंदर गया तो शाहरुख खान अपने ही अंदाज में डांस कर रहे थे. मैं उनके पास गया और कहा सॉरी भाई, मेरी कजिन यहां है और वह आपका घर देखना चाहती थी. गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया. तो शाहरुख जवाब में कहते हैं- ‘अगर मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला होगा तो क्या तुम अंदर चले जाओगे?’ लेकिन वह नाराज नहीं थे.’ उन्होंने घंटों डांस किया. कपिल पार्टी में सबसे लास्ट में पहुंचे थे. शाहरुख उन्हें छोड़ने नीचे आए और फिर उनके स्टाफ ने कपिल के साथ फोटोज भी लीं.

