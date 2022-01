कपिल शर्मा ने बताया कैसे किया था पत्नी गिन्नी को प्रपोज, बोले- 'शराब ने दी थी हिम्मत'

मुंबईः कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ अपने नेटफ्लिक्स (Netflix) स्टैंड-अप स्पेशल, ‘आई एम नॉट डन येट (I am Not Done Yet)’ पर अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया है. सोमवार को शेयर किए गए एक नए प्रोमो वीडियो में, कपिल शर्मा पहली बार गिन्नी (Ginni Chatrath) के साथ अपनी लव स्टोरी पर बात करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कपिल शर्मा बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक फोन कॉल पर गिन्नी को शादी का प्रपोजल देने की हिम्मत जुटाने के लिए शराब का सहारा लिया था, सके साथ ही वह एक ब्रांड को भी धन्यवाद दे रहे हैं.

एक मिनट के लंबे वीडियो में, कपिल ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने शराब के जरिए गिन्नी को शादी के लिए प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई. सभी एक्ट्रेसेस में गिन्नी को अपनी फेवरेट बताते हुए कपिल कहते हैं- “मैं उन्हें बहुत काम सौंपता था. वह मुझे फोन करती थी और रिपोर्ट करती थी कि आज क्या हुआ और उन्होंने कितना रिहर्सल किया.”

बाद में, उन्होंने बताया कि जब एक दिन वह नशे में थे, उनके पास गिन्नी का कॉल आया. कपिल कहते हैं- “जैसे ही मैंने कॉल उठाया, मैंने उनसे पूछा, ‘क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?’ वह चौंक गई और बोली, ‘क्या?’ उन्होंने सोचा, ‘इस आदमी में पूछने की हिम्मत कैसे हुई?’ भगवान का शुक्र है कि मैंने उस दिन ताड़ी नहीं खायी नहीं तो सवाल कुछ और होता. मैंने शायद उससे पूछा होता, ‘गिन्नी, क्या तुम्हारे पापा को ड्राइवर चाहिए?’

इसके बाद उन्होंने गिन्नी को बुलाया, जो कि भीड़ में भारती सिंह के साथ बैठी थीं. गिन्नी से बात करते हुए कपिल कहते हैं- ‘आपको एक स्कूटर मालिक से कैसे प्यार हो गया.’ जिस पर हंसते हुए गिन्नी कहती हैं- ‘मैंने सोचा हर कोई एक अमीर आदमी के प्यार में पड़ता है. मुझे इस गरीब आदमी को कुछ दान करने दो.’ इस पर भारती भी कपिल से मजाक करती नजर आती हैं.

