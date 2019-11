Loading...



View this post on Instagram



Making it magical evening The Kapil Sharma Show will be welcoming eminent Sufi Singers from the Wadil family this weekend. Gracing the sets will be eldest of the Wadail brothers Puranchand Wadal and his son Lakhwinder Wadail. @kapilsharma @archanapuransingh @lakhwinderwadaliofficial #puranchandwadali #comedyshow #comedynightswithkapil #sonytv #tvshow #archanapuransingh #kapilsharma #kapilsharmashow #kapilsharmajokes #interview #comedy #television #sufisingers #sufinight #sony #entertainment #padmashreeaward #follow #moreupdates #latestupdates #bollyydotcom @bollyydotcom