कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को टीवी की दुन‍िया में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम हैं. अपने शो से घर-घर में कॉमेडी क‍िंग बन चुके कपिल जहां एक तरफ टीवी पर ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) से लोगों को हंसाते हुए और मस्‍ती करते हुए नजर आते हैं, वहीं उनकी ज‍िंदगी में कॉन्‍ट्रोवर्सी भी कम नहीं रही हैं. लेकिन अब कपिल अपनी असली ज‍िंदगी के इन सभी व‍िवादों पर पहली बार खुलकर बात करते और उसे दुन‍िया को बताते नजर आएंगे. दरअसल कपिल ने आज ही नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर आने वाले अपने नए शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ (Kapil Sharma: I Am Not Done Yet!) कर ऐलान कर द‍िया है. हालांकि अभी लोग बस यह कयास ही लगा रहे थे कि कपिल के इस शो में आखिर नया क्‍या होगा कि इससे पहले ही कपिल ने खुद अपने इस शो का एक वीडियो क्लिप लीक कर द‍िया है.

दरअसल नेटफ्ल‍िक्‍स का ये स्‍पेशल शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ कपिल का स्‍टैंडअप होगा, ज‍िसमें वह अपनी असली ज‍िंदगी के बारे में लोगों को बताते हुए नजर आएंगे. कपिल का ये शो 28 जनवरी को नेटफ्ल‍िक्‍स पर र‍िलीज किया जाएगा. अपने इस शो के साथ कपिल पहली बार ओटीटी की दुनि‍या में एंट्री कर रहे हैं. कप‍िल ने अपने शुरुआती वीड‍ियो में बताया कि कैसे वह इस शो में अपनी न‍िजी ज‍िंदगी पर बात करते नजर आएंगे.

वहीं कुछ देर पहले ही कपिल ने अपने इस स्टैंडप शो का एक वीडियो शेयर क‍िया है, ज‍िसके कैप्‍शन में उन्‍होंने ल‍िखा है, ‘नेटफ्ल‍िक्‍स को मत बताना कि मैंने शो का फुटेज लीक कर द‍िया है.’ इस वीडियो में कपिल खुद से जुड़ी उस कॉन्‍ट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, जब उन्‍होंने नशे की हालत में कई ट्वीट कर द‍िए थे. इन ट्वीट्स में कपिल ने काफी अश्‍लील शब्‍दों का इस्‍तेमाल क‍िया था.

कपिल वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, ‘मैं मालदीव न‍िकला फटाफट. मैंने होटल वालों से कहा क‍ि मुझे ऐसा रूम दो जहां इंटरनेट न हो, तो उन्‍होंन कहा ‘आप शादी कर के आए हैं.’ तो मैंने कहा, ‘नहीं मैं ट्वीट करके आया हूं.’ मैं ज‍ितने द‍िन वहां रहा मेरा 9 लाख रुपये खर्चा हुआ. मेरी ज‍िंदगी भर की पढ़ाई-ल‍िखाई में इतना खर्चा नहीं हुआ, ज‍ितना मैंने वो एक लाइन ल‍िखकर खर्चा कर द‍िया.’

कपिल ने आगे कहा, ‘मैं ट्व‍िटर पर केस करना चाहता हूं. वो अक्‍सर राजनीतिक ट्वीट्स पर ल‍िख देते हैं ‘मेन्‍यूप्‍यूलेट‍िड ट्वीट’ तो मेरे ट्वीट के आगे भी ल‍िख देते ‘ड्रंक ट्वीट’ (नशे में क‍िया गया ट्वीट) जस्‍ट इग्‍नोर.’ मेरे पैसे बच जाते.’

शराब के नशे में मीडिया के लोगों को गाली देने से लेकर, नशे में ऑस्‍ट्रेल‍िया से लौटते वक्‍त अपने ही टीम के कॉमेडियन्‍स को गाली देने तक, कपिल की ज‍िंदगी में कई व‍िवाद रहे हैं. देखना मजेदार होगा क‍ि कपिल अपनी लाइफ के कौन-कौनसे पन्ने इस शो में खोलते हैं.

