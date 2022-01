कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अक्‍सर अपनी हाज‍िर जवाबी से लोगों की बोलती बंद कर देते हैं. अच्‍छे-अच्‍छे सेलीब्र‍िटीज कपिल के सामने अपनी हंसी रोक नहीं पाते. कपिल अक्‍सर इस बात का ज‍िक्र कर चुके हैं कि उनके अंदर कॉमेडी का ये अंदाज उनकी मां से आया है. लेकिन हम आपको बता दें कि कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में कपिल की पत्‍नी ग‍िनी चतरथ (Ginni Chatrath) भी कुछ कम नहीं हैं. हम स‍िर्फ ये कह ही नहीं रहे बल्कि इस बात का सबूत भी सामने आ चुका है. कपिल की पत्‍नी ग‍िनी उनके ड‍िज‍िटल डेब्‍यू शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ (Kapil Sharma: I Am Not Done Yet!) में ऑड‍ियंस में बैठे हुए नजर आने वाली हैं. इस शो में कपिल के एक सवाल पर ग‍िनी ने कुछ ऐसा जवाब द‍िया कि स्‍टेज पर खड़े कपिल की बोलती ही बंद हो गई.

बता दें कि कपिल शर्मा पहली बार नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर ड‍िज‍िटल डेब्‍यू करने जा रहे हैं. नेटफ्ल‍िक्‍स का ये स्‍पेशल शो कपिल का स्‍टैंडअप होगा, ज‍िसमें वह अपनी असली ज‍िंदगी के बारे में लोगों को बताते हुए नजर आएंगे.

कपिल के इस स्‍टैंडअप शो में उनकी पत्‍नी ग‍िन्नी चतरथ, मां, भारती स‍िंह, सुदेश लहरी, कृष्‍णा अभिषेक, सभी ऑडियंस में बैठे नजर आएंगे. इस शो का नया प्रोमो सामने आया है. नए प्रोमो में कपिल अपनी पत्‍नी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘आखिर इस स्‍कूटर वाले (कपिल शर्मा) लड़के से क्‍या सोचकर प्‍यार क‍िया तुमने?’ इस पर ग‍िन्नी माइक उठा कर कहती हैं, ‘मैंने सोचा पैसे वाले से तो सभी प्‍यार करते हैं, इस गरीब का भला ही कर दूं.’ पत्‍नी का ये जवाब सुनकर कपिल की स्‍टेज पर खड़े-खड़े बोलती बंद हो गई.

कपिल का ये शो 28 जनवरी को नेटफ्ल‍िक्‍स पर र‍िलीज किया जाएगा. अपने इस शो के साथ कपिल पहली बार ओटीटी की दुनि‍या में एंट्री कर रहे हैं. कप‍िल ने अपने शुरुआती वीड‍ियो में बताया कि कैसे वह इस शो में अपनी न‍िजी ज‍िंदगी पर बात करते नजर आएंगे.

