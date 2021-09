शाहरुख खान को सता रहा है गुम हो जाने का डर, करण जौहर का बात सुन बोले- पिक्चर अभी बाकी है...

बॉलीवुड (Bollywood) के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पिछले काफी समय से पर्दे से नदारद हैं. उनके फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस बीच फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर कह दिया कि लग रहा है ‘बादशाह’ को FOMO हो गया है. इसको देखने के बाद बॉलीवुड के ‘बादशाह’ खुद बोल बैठे कि ‘पिक्चर तो अभी बाकी है… मेरे दोस्त…’.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को लेकर करण जौहर (Karan Johar) ने एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, करण ने सोशल मीडिया पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रमोशन का एक वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो के साथ करण जौहर ने लिखा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगा जब बॉलीवुड के बादशाह भी FOMO (फीयर ऑफ मिसिंग आउट) महसूस करेंगे. अब मैंने सब कुछ देख लिया है.’

Never thought I’d see the day when even the Baadshah of Bollywood feels FOMO. Now I’ve seen everything!! @iamsrk pic.twitter.com/2k8qIczNME

— Karan Johar (@karanjohar) September 11, 2021