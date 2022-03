'Hunarbaaz' में करण जौहर का हुनर देख शॉक्ड हुईं परिणीति चोपड़ा, हर्ष-भारती हुए बेहोश! देखें VIDEO

दिग्गज फिल्‍म डायरेक्‍टर, प्रोड्यूसर, स्‍क्रीनराइटर, कॉस्ट्यूम डिजायनर और अभिनेता करण जौहर (Karan Johar) टेलीविजन की टॉप पर्सनालिटी में से एक हैं. वह टॉप फिल्में बना सकते हैं और उनकी फिल्मों के गाने भी टॉप पर रहते हैं, लेकिन करण जोहर खुद सिंगिंग नहीं कर सकते. ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो खुद करण जोहर ने ही साबित कर दिया है, टैलेंट रियलिटी शो हुनरबाज (Hunarbaaz) में. इस शो में करण ने अपना सिंग‍िंग टैलेंट दिखाया है. उन्होंने ऐसे सुर-ताल ब‍िठाए क‍ि हुनरबाज के जजेस, होस्ट और ऑड‍ियंस सभी को चक्कर आने लगे.

टैलेंट रियलिटी शो हुनरबाज में हर हफ्ते सेलेब्रिटीज अपनी आने वाली फिल्मों के प्रमोशन के लिए आते हैं. इस हफ्ते शो में नोरा फतेही (Nora Fatehi) गेस्ट बनकर आई थीं. शो को करण जौहर, परिणीति चोपड़ा और मिथुन चक्रवर्ती जज कर रहे हैं. शो में आए गेस्ट के साथ जजेस और होस्ट भारती सिंह, हर्ष लिंबाच‍िया ढेर सारी मस्ती करते हुए नजर आते हैं. तीनों जजेस अक्सर एक-दूसरे की खिंचाई करते नजर आते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब करण जोहर ने अपना नया टैलेंट दिखाते हुए गाना गाया.

जब करण गाना स्टार्ट करते हैं…

हुआ यूं कि करण नोरा फतेही से कहते हैं, “आपकी डांस‍िंग तो हमने देख ली है, लेक‍िन मेरी स‍िंग‍िंग के आगे आपकी डांस‍िंग फीकी पड़ जाएगी. मैं रेट्रो सुर पकडूंगा. क्या है क‍ि सुर ऐसे होते हैं..” और फ‍िर करण गाना स्टार्ट करते हैं, जिसे सुनकर पर‍िणीत‍ि चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और नोरा फतेही शॉक्ड रह जाते हैं. भारती सिंह और हर्ष लिंबाच‍िया पहले तो करण के गाने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भारती को चक्कर ही आने लगते हैं.

मिथुन चक्रवर्ती और परिणीति ने दिया ऐसा रिएक्ट

परिणीति अपने मुंह पर हाथ रखकर करण को बेहद आश्चर्य से देखने लगती हैं, मानो वह कहना चाह रही हों कि कोई ऐसा भी कैसे गा सकता है. वहीं, मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) और नोरा अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते हैं. मिथुन चक्रवर्ती करण के गाने का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, “ये सुनने के बाद पूरा माहौल कितना बदल गया है”. तभी हर्ष कहते हैं, “दुन‍िया बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए.”

नोरा करती हैं करण के गाने की तारीफ

वहीं, पर‍िणीत‍ि करण को ‘हार्मोनी ऑफ पेन (Harmony of Pain)’ कहती हैं. लेक‍िन नोरा करण का उत्साह बढ़ाते हुए उनके गाने की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि “करण, मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया”. इस पर हर्ष नोरा से कहते हैं कि ‘यू आर ट्रूली झूठी (you are truly false)’. भारती कहती हैं कि ‘करण का गाना सुनकर कोई अपना हुनर दिखाने आया ही नहीं’.

अपने गाने से करण ने एंटरटेनमेंट में नहीं छोड़ी कोई कसर

दरअसल, करण ‘जवानी जानेमन हसीन दिलरुबा…’ गाना गा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने इस गाने के सुर-ताल इस तरह बिठाए, जैसे वह गाने की बजाय रो रहे हों. गाने को समझना ही मुश्किल है. सुनने वाले या तो दंग रह गए, या अपनी हंसी को रोक नहीं पाए. खैर, इस बहाने करण ने पूरे एप‍िसोड में मस्ती-मजाक का माहौल और फुल एंटरटेनमेंट को बनाए रखा, जैसा कि इस शो में अक्सर होता रहता है. इससे पहले के एपिसोड में भी करण और परिणीति ने साथ मिलकर गाना गाया था, तब भी शो पर इसी तरह हंसी-मजाक चला था.

