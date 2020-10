करणवीर बोहरा को एयरलाइन पर आया गुस्सा, किया ट्वीट तो लोगों ने एक्टर से कहा- Rules are Rules

Be it 1kg or 4kg, rules are rules for everyone. What if everyone on the plan puts an extra 4kg and everyone asks for a waiver!!! The guy in the counter is just doing his job. Asks about waiver and then says it's not about money. Strange!!! — kalpana sandadi (@kalpana_sandadi) October 16, 2020

Good job SpiceJet, even 1kg is fine globally...rules are rules! — Abhiney Garg (@AbhineyG) October 16, 2020

Keep it up #Deepak job well done 👏👏👏@flyspicejet — The hands that write (@PayalRohira1) October 16, 2020

Try flying with United they charge you $100 for every extra pound if you go over the set baggage limit. — Maryam (مریم) (@MaryamAzimi3) October 16, 2020

Great job @flyspicejet ....keep up the governance in Customer Service irrespective of what @KVBohra Feels. The tweet is a reflection of the person's mindset and not that of your committed employee Deepak! — Vijay Murthy (@VijayMurthyIND) October 16, 2020

टीवी एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) मुंबई से दूर परिवार के साथ इन दिनों मुंबई से दूर कुछ वक्त बिताने पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वह गुस्से से लाल हो गए. गुस्सा आया तो सोशल मीडिया (Social Media) पर जाहिर किया, ये सोच कर कि शायद थोड़ी मदद मिल सके, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें उल्टा पाठ पढ़ा दिया और ऐसा करके करण खुद फंस गए. करणवीर बोहरा ने एयरलाइन पर इस बात का गुस्सा जाहिर किया कि उनके लगेज का वजन थोड़ा सा ही बढ़ा था मगर उनसे इसके लिए ज्यादा चार्ज किया गया.करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया और गुस्से में ट्वीट करते हुए बताया- 'बहुत ही दुखद है. मेरे 2 बैग में 4 किलोग्राम सामान ज्यादा था और एयरलाइन द्वारा उन्हें छूट नहीं मिली और उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े'. उन्होंने आगे कहा- 'यहां पर बात रुपये की नहीं है. बात बेकार कस्टमर सर्विस की है'.करणवीर के ये ट्वीट देखने के बाद लोगों ने करणवीर की अच्छी से क्लास लगा दी. ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं कि जो किया वो नियमों के अधार पर किया गलत क्या है, नियम सभी के लिए बराबर होते हैं.वहीं, एयरलाइस की तरफ से ट्वीट में कहा गया, 'हाए मिस्टर बोहरा. हम वाकई में आपकी समस्या समझते हैं. पॉलिसी के आधार पर अगर लगेज का वजन ज्यादा होता है तो सभी कस्टमर्स को उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है. बाकी आपके फीडबैक को नोट कर लिया गया है'.करणवीर बोहरा दिनों अपने परिवार के साथ देहरादून में हैं, जहां वह खूबसूरत वादियों में एन्जॉय कर रहे हैं.