'नागिन' फेम पर्ल वी पुरी के स्पोर्ट में उतरीं करिश्मा तन्ना, बोलीं- सत्यमेव जयते

मुंबई. मशहूर टीवी सीरियल 'नागिन 3 (Naagin 3)' फेम टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को नाबालिग से रेप के आरोप में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में उन्हें जमानत (Pearl V Puri did not gets bail) नहीं मिली. 4 जून को एक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा CR IPC 376 AB, r/w POCSO Act 4, 8, 12,19, 21 के तहत अरेस्ट किया था. सोशल मीडिया पर पर्ल के सपोर्ट में टीवी के कई सितारे खड़े हैं.



पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) की दोस्त और एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishna Tanna) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. दरअसल, ये पोस्ट उस समय आया, जब ये चर्चाएं थी कि पर्ल को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेद दिया गया है. करिश्मा ने पर्ल की एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया, 'सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और पर्ल जीत गया है'.







करिश्मा तन्ना की इस पोस्ट पर निर्माता विकास कलंत्री, रुचिका कपूर, मुश्ताक शेख के साथ कई अन्य लोगों ने कमेंट कर हैशटैग #IstandwithPearl का इस्तेमाल किया है.पर्ल की गिरफ्तारी से फैंस के साथ-साथ टीवी सेलेब्स को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में कई सेलेब्स पर्ल वी पुरी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं. नागिन की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने पर्ल वी पुरी के साथ फोटो शेयर करते हुए न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही एकता ने बच्ची की मां से हुई सारी बातचीत के बारे में भी बताया है.



उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा, क्या मैं एक चाइल्ड मोलेस्टर को सपोर्ट करूंगी या किसी भी अन्य तरह के मोलेस्टर को सपोर्ट करूंगी? लेकिन मैंने पिछली रात से अभी तक इंसानों को गिरते हुए देखा है. इंसानियत इतनी नीचे कैसे गिर सकती है? कैसे जो लोग आपस में एक दूसरे से परेशान हैं, किसी तीसरे को अपने मामले में घसीट सकते हैं? कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है?'







एकता ने आगे लिखा, 'बच्ची की मां के साथ कॉल्स पर ढेरों बात करने के बाद उसने साफ कहा है कि पर्ल का इसमें कोई हाथ नहीं है. यह उसका पति है जो बेटी को अपने पास रखने के लिए कहानियां गढ़ रहा है. वो यह साबित करना चाहता है कि एक सेट पर काम करने वाली कामकाजी मां अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती. अगर यह बात सच है तो यह बेहद गलत है.'



अपनी लंबी पोस्ट के अंत में एकता कपूर ने लिखा, 'अगर कल पर्ल निर्दोष साबित हो जाता है. तो मैं लोगों से आग्रह करती हूं कि अपने अंदर गहराई से झांकर देखें और समझें कि आज के समय में एक महत्वपूर्ण मूवमेंट का इस्तेमाल किस गलत ढंग से हो रहा है. न्याय की जीत हो.'