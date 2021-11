KBC 13: अमिताभ बच्चन को इतने सालों में याद नहीं हुए मुंबई के रास्ते, खुद खोला ये राज

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 13वें सीजन (Kaun Banega Crorepati 13) को होस्ट कर रहे हैं. इस हफ्ते स्टूडेंट्स वीक में कई बच्चों अपने सपनों को सच करने के लिए हॉट सीट पर बैठ चुके हैं. स्टूडेंट वीक स्पेशल वीक इस समय लखनऊ के 15 साल के मानस अनिल गायकवाड (Manas Anil Gaikwad) बैठे हुए हैं. अपने शानदार खेल के जरिए वह एक करोड़ प्वाइंट तक पहुंचने वाले हैं. अक्सर कंटेस्टेंट्स से सवाल करने वाले अमिताभ बच्चन इस बार खुद बच्चों के सवालों में ऐसे घिरे की मानस के सामने उन्हें वो राज खोलने पड़े, जो आजतक शायद बिग बी के सिवाय कोई नहीं जानता था.

अमिताभ बच्चन मानस अनिल गायकवाड के सवालों का देंगे जवाब

‘कौन बनेगा करोड़पति’ (Kaun Banega Crorepati 13) में आज एक बार फिर मानस अनिल गायकवाड (Manas Anil Gaikwad) सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे. ये खेल अमिताभ के लिए कैसे मुश्किल होने वाला है, इसका खुलासा खेल के दौरान होने वाला है. चैनल की तरफ से शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर किया गया , जिसमें मानस अनिल अमिताभ उनसे सवाल करते दिखाई दे रहे हैं.

लैंड रोवर खुद क्यों नहीं चलाते अमिताभ बच्चन

प्रोमो में दिखाया गया है कि अमिताभ कहते हैं कि मानस अनिल गायकवाड लखनऊ से हैं और उन्हें हर समय लखनऊ की चिचन बियानी खाने के लिए तैयार रहते हैं. इसके बाद मानस कहते हैं कि सर आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे. पहला ये कि आपकी जो लैंड रोवर है, वो कौन चलाता है? आप या आपका ड्राइवर? ये सवाल सुन अमिताभ कहते हैं. नहीं यहां आने तक तो ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन मैं चलाता हूं उसको. घर के बाहर घूमने घामने. इसके पीछे की उन्होंने वजह बताई. उन्होंने कहा कि सेट तक पहुंचने में घर से बहुत समय लगता हैऔर रास्ते में अगर भीड़-भाड़ मिल जाए तो बराबर में आकर लोग फोटो खींचने लगते हैं, हमको भी हालांकि ये अच्छा लगता है, लेकिन घर से शूटिंग तक पहुंचने में जो टाइम मिलता है, उसमें हम लोगों को रिप्लाई कर लेते हैं.

Lucknow ki Biryani aur AB sir ki driving ke baare mein baat karte karte Manas pohoch gaye hai ₹1 crore ke sawaal tak! Kya iss sawaal ka jawaab dekar woh crorepati bann jaynege? Jaanne ke liye dekhiye #KBC ke #StudentsSpecialWeek episode tonight at 9 PM, only on Sony.@SrBachchan pic.twitter.com/2Hy0l2iSEy

— sonytv (@SonyTV) November 17, 2021