किकू शारदा के 12 साल के बेटे ने बना दिया गाना, कपिल शर्मा ने की जमकर तारीफ

फोटो साभार: @KapilSharma/Twitter

कॉमेडी स्टारके लिए आज का दिन बेहद खुशी भरा है. किकू शारदा के 12 साल के बेटे ने कमाल कर दिया है. किकू ने ट्वीट कर अपने फैंस को बताया कि उनके 12 साल के बेटे ने शानदार रैप कंपोज किया है. यही नहीं उन्होंने अपने बेटे की जमकर तारीफ भी की है. और साथ में यूट्यूब लिंक भी शेयर किया है. किकू के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने भी किकू के बेटे की तारीफ की है.ने अपने ट्विटर पर एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया है. ये लिंक उनके बेटे के गाने का है, जिसमें वह रैप कर रहा है. किकू ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, 'अपने 12 वर्षीय बेटे का गाना शेयर कर रहा हूं. कृप्या इसे प्यार दें. शौर्य शारदा का This is the day गाना.' अब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी शौर्य की तारीफ करते हुए लिखा, 'ये बेहद सुंदर है किकू. कृप्या शौर्य को कह दो हमें उस पर बहुत गर्व है. टैलेंट कभी छुपाए नहीं छिपता वह रॉकस्टार है.'बता दें किकू द कपिल शर्मा शो में बच्चा यादव के किरदार में नजर आते हैं और वह इस कपिल के सबसे पुराने साथियों में से एक हैं. किकू इससे पहले कलर्स के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी कपिल के शो में ही दिखते थे, इस शो में वह पलक का किरदार निभाते थे.