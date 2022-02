All of Us Are Dead: कोरियन वेब सीरीज में है जॉम्बी से लड़ाई की रोमांचक कहानी, OTT प्लेटफॉर्म पर है जबरदस्त क्रेज

Korean web series All of Us Are Dead: कोरियन वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहे हैं. स्कूली बच्चों की कहानी पर आधारित कोरियन वेब सीरीज ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ (All of Us Are Dead) रोमांच से भरपूर है. नेटफ्लिक्स पर 28 जनवरी 2022 को रिलीज हुए ये सीरीज इस समय दुनिया भर में टॉप पर चल रही है. जॉम्बी सीरीज का ओटीटी पर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है. जॉम्बी थ्रिलर पर बेस्ड इस कोरियन ड्रामा सीरीज को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है. इसकी कहनी के बारे में चलिए आपको बताते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि इस कोरियन बेव सीरीज की पॉपुलैरिटी के पीछे वजह क्या है. जॉम्बी जॉनर की सीरीज को दर्शक काफी पसंद करते हैं. लेटेस्ट कोरियन वेब सीरीज ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ एक बार फिर दर्शकों को लुभाने में कामयाबी हासिल कर रहा है. इस सीरीज की कुछ खास बातों पर एक नजर डालते हैं-

जॉम्बी जॉनर वेब सीरीज ‘All of Us Are Dead’

ऑल ऑफ अस आर डेड’ कोरियन वेब सीरीज में दिखाया गया है कि एक स्कूल में किस तरह से जॉम्बी अपना अड्डा बना लेते हैं. 12 एपिसोड वाले इस सीरीज में शुरू से आखिर तक स्कूली बच्चे जॉम्बी से जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं, जो इस सीरीज को खासा दिलचस्प बनाता है.

हॉलीवुड की जॉम्बी सीरीज से अलग है ‘All of Us Are Dead’

स्कूल में जॉम्बी ड्रामा क्रिएट कर इस वेब सीरीज को और रोमांचक बनाया गया है. ये कोरियन वेब सीरीज कई मायनों में हॉलीवुड की जॉम्बी सीरीज से अलग है. पूरी स्टोरी स्कूल से शुरू होती है और इसी के चारों तरफ घूमती रहती है.

अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश में लगे स्कूली बच्चे

स्कूली बच्चों के बीच की दोस्ती यूं ही बेहद सेंसिटिव होती है. ऐसे में इस कोरियन सीरीज में जो बच्चे पहले दोस्त होते हैं, वो दिन बदलते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं. इससे स्क्रीन पर जबरदस्त रोमांच का एहसास होता है.

एक्शन और इमोशन से भरपूर कोरियन वेब सीरीज

‘All of Us Are Dead’ में स्कूली बच्चों के बीच एक अलग तरह का इमोशनल कनेक्शन है तो वहीं उनके मम्मी पापा उनके देखते ही देखते जॉम्बी बन जाते हैं. इमोशन का तड़का भी इस सीरीज में दिलचस्पी बढ़ाता है.

‘स्किविड गेम्स’‘ के बाद दूसरी पॉपुलर सीरीज

कोरियन वेब सीरीज में ‘स्किविड गेम्स’ की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी से नहीं है. पूरी दुनिया में इस वेब सीरीज ने धमाल मचाया. इसी तर्ज पर अब ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ भी बेहद पॉपुलर हो रहा है. थोड़ा अलग हटकर रोमांच से भरपूर कहानी में अगर आपकी दिलचस्पी है तो ये सीरीज देख सकते हैं.



ये भी पढ़िए-Shamita Shetty B’day Spl: खूबसूरत-ग्लैमरस होने के बावजूद शमिता शेट्टी क्यों बन कर रह गईं सिर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन

Never वेबटून पर आधारित है ‘All of Us Are Dead’

‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ वेब सीरीज Never वेबटून पर बेस्ड है. ‘Now at Our School’ Joo Dong Geun ने लिखी है जो 2009 और 2011 में पब्लिश हुई थी. जॉम्बी से स्कूली छात्रों की लड़ाई की कहानी वाले इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 28 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया है.

Tags: Korean drama, Netflix, Web Series