Lock Upp: अली मर्चेंट ने माना सारा खान को दिया था धोखा, पायल रोहतगी से बोले, 'मैं बहक गया था'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के लॉक अप (Lock Upp) में वाइल्ड कार्ड के रूप में सारा खान (Sara Khan Ex Husband) के एक्स हस्बैंड अली मर्चेंट (Ali Merchant) की एंट्री हो गई है. अली मर्चेंट के आने के बाद सारा का गेम थोड़ा से जरूर बदला-बदला सा नजर आने लगा है. सारा खान ने जबसे अपने एक्स हसबैंड अली मर्चेंट को इस विवादित रिएलिटी शो में देखा है तबसे उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है. अली और सारा एक-दूसरे से शो में दूरी बनाए रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में अली ने पायल रोहतगी के सामने ये माना कि उन्होंने सारा खान को धोखा दिया था (Ali Merchant tells Payal Rohatgi he cheated on his ex wife Sara Khan), जिसके लिए उन्हें आज पछतावा होता है.

लॉक अप (Lock Upp) के लेटेस्ट एपिसोड में अली मर्चेंट (Ali Merchant) ने सारा खान के साथ अपने रिश्ते और फिर अलग होने को लेकर पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) से बात की. दरअसल, अली मर्चेंट से पायल ने दोनों बीच के विवाद को लेकर पूछा, जिसके बाद अली ने खुलकर बात की और माना कि उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी सारा खान को धोखा दिया.

मैं बहक गया था: अली मर्चेंट

अली ने बताया कि मैं उस वक्त 23 साल का था. उस उम्र में हम लोग भोले और इमैच्योर ही होते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि रियलिटी शो (बिग बॉस) में शादी करने वाले पहले जोड़े के रूप में इतिहास रचने का ये एक अच्छा मौका होगा और जब दो लोग प्यार में होते हैं, तो अगला कदम शादी करना होता है. शो से पहले, हम दो साल से साथ रह रहे थे. वह मेरे घर में रह रही थी. बीबी हाउस से बाहर आने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि हमारे परिवारों के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं. मैं पागल हो गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. बीबी हाउस में भी, मैंने देखा कि उनके (सारा) और अश्मित के बीच अभी भी लिंक-अप था, फिर मैं दिल्ली चला गया, मैं एक क्लब में था. मैं एक लड़की से मिला, हमने फोन पर बात की और मैं बहक गया और मुझे इसका बहुत पछतावा हुआ.

कुछ बचा पाता, उससे पहले सब बिखर गया: अली मर्चेंट

अली मर्चेंट ने आगे कहा कि मैं उसके (सारा) साथ साझा करना चाहता था. वह अभी भी शो में थी, तो वह लड़की अपने मामू के संपर्क में आ गई और उन्होंने उसे (सारा) बता दिया. इससे पहले कि मैं कुछ सही कर पाता, सब कुछ बिखरने लगा. इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया. उसके बाद, हम मिले और वह संपर्क करना चाहती थी, लेकिन मैं किसी और के साथ था और आगे बढ़ना चाहता था.

अली मर्चेंट- सारा खान के बीच हुई तू-तू, मैं-मैं

वहीं, एक टास्क के दौरान दोनों के बीच जमकर तू-तू, मैं-मैं हुई. सारा खान और अली मर्चेंट एक-दूसरे पर गुस्सा होते हुए नजर आईं. सारा, अली से ये कहती हैं कि मैं यहां पर आपको बहुत इज्जत दे रही हूं. मैं यहां पर आपका अनादर नहीं करना चाहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहते रहेंगे, जिसके बाद अली ने सारा खान को शांत रहने के लिए कहा, जिसे सुनकर सारा खान गुस्से से तिलमिला गईं और उन्होंने अली पर गुस्सा होते हुए कहा, ‘मैं बहुत शान्ति से ही सब ले रही हूं, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए. क्योंकि आपने यहां आने का फैसला लिया है ये जानते हुए भी कि मैं यहां पर हूं’.

सारा की बातों को सुनकर अली मर्चेंट भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकें और उन्होंने सारा खान की बात का जवाब देते हुए कहा, ‘सुनो हम दोनों ही यहां अपने-अपने बलबूते पर आए हैं. कोई किसी की वजह से यहां पर नहीं है. अपने आप को इतना बड़ा मत बनाओ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी को गिराने की. तुम्हारी ये आदत है’.

