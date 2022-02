'Lock Upp' में कंगना रनौत ने पूनम पांडे से एडल्ट फिल्म को लेकर किया सवाल, मिला ये जवाब

मुंबईः बॉलीवुड की ‘क्वीन’ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वह कभी अपने मन की बात रखने में पीछे नहीं हटतीं. अब कंगना रनौत अपने नए रियलेटी शो ‘लॉक अप’ (Lock Upp) को लेकर सुर्खियों में हैं. कंगना के शो (Kangana Ranaut’s Show Lock Upp) में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने भी एंट्री ली है. जिनका प्रोमो हाल ही में जारी किया गया था. प्रोमो वीडियो में पूनम अपने जाने-पहचाने बोल्ड अवतार में नजर आई थीं. अब पूनम पांडे (Poonam Pandey) का एक और प्रोमो वीडियो जारी किया गया है. जो अब चर्चा में छा गया है.

टीवी क्वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने लॉकअप के साथ रियेलिटी शो की दुनिया में कदम रखा है और अपने शो के लिए एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट चुने हैं. इन्हीं कंटेस्टेंट में से एक हैं पूनम पांडे, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट उनके बोल्ड वीडियोज से भरा पड़ा है. मेकर्स द्वारा जारी किए गए नए प्रोमो में कंगना रनौत पूनम पांडे से इन्हीं वीडियोज को लेकर सवाल कर रही हैं.

Agar entertaining hona is controversial, toh #LockUpp is going to be the most controversial!

Hear it from @iPoonampandey herself.#LockUpp streaming tonight at 10pm.#KanganaRanaut @ektarkapoor @altbalaji @KVBohra @BabitaPhogat @munawar0018 #RealityShow #MXPlayer #ALTBalaji pic.twitter.com/V25NvlGWPy

— MX Player (@MXPlayer) February 27, 2022