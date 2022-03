ब‍िग बॉस (Bigg Boss 15) के बाद इन‍ द‍िनों एक्‍ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अत्‍याचारी जेल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. कंगना की इस जेल में 16 व‍िवाद‍ित सेलीब्र‍िटीज बंद हैं. ओटीटी र‍िएल‍िटी शो ‘लॉक अप’ (Lock Upp) को शुरू हुए अभी कुछ ही द‍िन हुए हैं लेकिन इसके कंटेस्‍टेंट लगातार खबरों में हैं. अब ब‍िग बॉस 15 के सबसे चर्चित कंटेस्‍टेंट में से एक करण कुंद्रा (Karan Kundrra) भी इस अत्‍याचारी जेल का ह‍िस्‍सा बनने जा रहे हैं. लेकिन करण इस जेल में खुद बंद नहीं होंगे, बल्कि इस जेल में रहने वाले कंटेस्‍टेंट पर अत्‍याचार करेंगे.

कंगना रनौत के शो लॉक अप का नया प्रोमो सामने आया है, ज‍िसमें करण इस जेल में जाने की बात दर्शकों को बताते नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो में करण कुंद्रा कहते नजर आ रहे हैं, ‘शराफत क‍िस च‍िड़‍िया का नाम है, लगता है ये लोग भूल गए हैं. सब कुछ याद द‍िलाने का वक्‍त आ गया है. आ रहा हूं मैं… क्‍वीन की इस बैडएस जेल में. इन सभी को लाइन पर लाने के लिए ल‍िए. असली अत्‍याचारी खेल तो अब शुरू होगा.’

इस नए प्रोमो के बाद से ही करण कुंद्रा के फैंस काफी एक्‍साइटेड हैं कि उन्‍हें एक बार फिर करण कुंद्रा का मजेदार अंदाज इस शो में देखने को म‍िलेगा. अब करण कुंद्रा इस जेल में क्‍या हंगामा मचाने वाले हैं, ये देखने के लिए सभी बेकरार हैं.

When the queens call upon, you suit up and arrive!! 😎 Iss badass jail mein aane waala hai ek badass toofan, aap bhi aana!

Watch #LockUpp 24×7 LIVE. Daily episodes drop at 10:30 pm on @altbalaji and @MXPlayer @ektarkapoor @LockuppGame pic.twitter.com/QYR6fEpBLj

— Karan Kundrra (@kkundrra) March 2, 2022