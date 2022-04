Lock Upp: पायल रोहतगी का एक और खुलासा बोलीं- 'मैं मां नहीं बन सकती, IVF किया लेकिन...'

लॉक अप (Lock Upp) कंटेस्टेंट पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) इन दिनों जबरदस्त गेम खेल रही हैं. शो के दौरान अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर उन्होंने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले थे. अब उन्होंने रियलिटी शो के अंदर एक बेहद निजी खुलासा किया है, जिसको सुनने के बाद फैंस हैरान हैं. कैमरे से बात करते हुए पायल ने कहा कि वह ‘बांझ’ (Infertile) हैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकतीं. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने आईवीएफ (Payal Rohatgi did IVF) की भी कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सकी.

पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने अपने स राज को फैंस के साथ कैमरे के जरिए शेयर किया. उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह थी कि अभी तक उन्होंने अपने मंगेतर संग्राम (Sangram) से शादी नहीं की है. पायल ने रोते हुए कैमरे के सामने खुलासा किया कि वह मां नहीं बन सकती.

इसलिए शादी में हुई देरी

पायल ने खुलासा किया कि संग्राम और उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन वह असफल रहे. उन्होंने कहा कि मैंने सोचा हम शादी तब करेंगे, जब मैं गर्भवती हो सकूं. इसलिए, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना होगा, अभिनय पर ध्यान देना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा.

IVF किया, लेकिन नहीं रहा सफल

उन्होंने आगे कहा कि अब संग्राम को ये समझना होगा और मुझे लगता है वह समझ चुका है कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती. मैंने आईवीएफ किया, लेकिन वह भी सफल नहीं रहा. पायल ने रोते हुए आगे कहा, ‘इसलिए मैं कभी-कभी मैं उससे कहती हूं किसी और से शादी कर ले, जो बच्चे पैदा कर सके.’

Payal Rohatgi expressed that she can’t produce a child and gave a message to the ladies out there 👏 ❤️

Hats off to @Sangram_Sanjeet who has been so supportive to her .#PayalRohatgi #LockUpp

— Lock UPP Updates (@LockUPPFeed) April 27, 2022